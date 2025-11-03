Сіннер виграв "Мастерс" у Парижі та знову став першою ракеткою світу

Італієць Яннік Сіннер став переможцем "Мастерса" у Парижі, здолавши у фіналі канадця Фелікса Оже-Аліассіма. Завдяки цьому успіху 23-річний тенісист повернув собі перше місце у світовому рейтингу ATP.

Сіннер повернув собі статус найкращого тенісиста планети

Італійський тенісист Яннік Сіннер здобув титул "Мастерса" в Парижі та повернувся на першу сходинку світового рейтингу ATP. У фіналі він обіграв канадця Фелікса Оже-Аліассіма у двох сетах після напруженого тайбрейку.

Матч тривав 1 годину 53 хвилини. Сіннер виконав шість сейвів, тоді як його суперник подав вісім. Італієць зробив 22 віннери проти 20 у канадця, і обидва допустили по дві подвійні помилки.

Як Сіннер повернув перше місце

У червні 2024 року Сіннер вперше став лідером рейтингу ATP після трьох титулів на старті сезону, серед яких - перемога на Australian Open. Втім, у вересні його змістив іспанець Карлос Алькарас, вигравши фінал US Open.

Щоб повернутися на вершину, Сіннеру потрібно було виграти паризький турнір і розраховувати, що Алькарас не дійде до півфіналу.

Іспанець вилетів уже в першому колі після поразки від Кемерона Норрі, а Сіннер, перемігши Зізу Бергса, Франсіско Черундоло, Бена Шелтона, Александра Звєрєва та Фелікса Оже-Аліассіма, блискуче реалізував свій шанс.

Завдяки тріумфу в Парижі італієць набрав 11 500 очок і обійшов Алькараса, який має 11 250.

Українці у світовому рейтингу

Першою ракеткою України залишається Віталій Сачко, який посідає 227 місце, втративши сім позицій за тиждень. Олег Приходько опустився на 376 сходинку, тоді як В’ячеслав Бєлінський піднявся на 378 місце.

У топ-500 також залишаються Владислав Орлов (457), Ерік Ваншельбойм (467), Олексій Крутих (476) та Олександр Овчаренко (490).

Минулого тижня українець Вадим Урсу виграв турнір ITF у Шарм-ель-Шейху. Його здобуті очки буде враховано в наступному оновленні рейтингу, що дозволить тенісисту повернутися до топ-500.

Оновлений рейтинг ATP

Яннік Сіннер (Італія) - 11 500 очок (+1) Карлос Алькарас (Іспанія) - 11 250 (-1) Александер Звєрєв (Німеччина) - 5 560 Тейлор Фрітц (США) - 4 735 Новак Джокович (Сербія) - 4 580 Бен Шелтон (США) - 3 970 (+1) Алекс де Мінор (Австралія) - 3 935 (-1) Фелікс Оже-Аліассім (Канада) - 3 845 (+2) Лоренцо Музетті (Італія) - 3 685 (-1) Каспер Рууд (Норвегія) - 3 235 (-1)

Лідери жіночого тенісу

У рейтингу WTA змін не відбулося. Першою ракеткою світу залишається Аріна Сабалєнка, яка виступає без національної приналежності. Полька Іга Швьонтек друга, а замикає топ-10 Єкатеріна Алєксандрова.