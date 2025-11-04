Украинец Сачко прервал 4-летнюю паузу: историческая победа в основной сетке ATP

Первая ракетка Украины Виталий Сачко одержал дебютную победу в основной сетке турнира ATP. Это произошло на соревнованиях серии ATP 250 во французском Меце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Как Сачко попал в основу

Перед стартом турнира украинец проиграл в финале квалификации местному теннисисту Клеману Табюру.

Однако после отказа нескольких участников он получил шанс выступить в основе как "лакилузер", и воспользовался им сполна.

Сенсационная победа над Перрикаром

В первом раунде основной сетки 222-я ракетка мира Сачко одолел хозяина турнира, француза Джоанни Мпешти Перрикара (№60 ATP) - 7:6(10), 6:3.

Первый сет превратился в настоящую битву нервов. Сачко отыграл два сетбола, навязал борьбу на тайбрейке и вырвал партию 12:10.

Во второй партии украинец сразу повел 4:1, а при счете 5:2 не реализовал первый матчбол на подаче соперника, однако со второго раза уверенно закрыл игру.

Поединок длился 1 час 33 минуты. Перрикар выполнил 10 сейвов, но допустил шесть двойных ошибок и не сумел отыграть ни одного брейкпойнта.

Историческое достижение

Этот успех стал первым для украинских теннисистов в главной сетке турниров ATP с 2021 года. Последний раз подобное удавалось Илье Марченко, который побеждал на соревнованиях в Лос-Кабосе, Софии и Москве.

Для Сачко эта победа - особый момент, ведь ранее он не выигрывал ни одного матча в основной сетке турниров ATP 250 или более высокого уровня.

Следующий соперник

В 1/8 финала Moselle Open украинец встретится с 13-й ракеткой мира Александром Бубликом из Казахстана. На прошлой неделе Бублик дошел до полуфинала престижного "Мастерса" в Париже.