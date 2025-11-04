ua en ru
Вт, 04 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Украинец Сачко прервал 4-летнюю паузу: историческая победа в основной сетке ATP

Вторник 04 ноября 2025 09:05
UA EN RU
Украинец Сачко прервал 4-летнюю паузу: историческая победа в основной сетке ATP Виталий Сачко (фото: instagram.com/vitaliy.sachko)
Автор: Екатерина Урсатий

Первая ракетка Украины Виталий Сачко одержал дебютную победу в основной сетке турнира ATP. Это произошло на соревнованиях серии ATP 250 во французском Меце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Как Сачко попал в основу

Перед стартом турнира украинец проиграл в финале квалификации местному теннисисту Клеману Табюру.

Однако после отказа нескольких участников он получил шанс выступить в основе как "лакилузер", и воспользовался им сполна.

Сенсационная победа над Перрикаром

В первом раунде основной сетки 222-я ракетка мира Сачко одолел хозяина турнира, француза Джоанни Мпешти Перрикара (№60 ATP) - 7:6(10), 6:3.

Первый сет превратился в настоящую битву нервов. Сачко отыграл два сетбола, навязал борьбу на тайбрейке и вырвал партию 12:10.

Во второй партии украинец сразу повел 4:1, а при счете 5:2 не реализовал первый матчбол на подаче соперника, однако со второго раза уверенно закрыл игру.

Поединок длился 1 час 33 минуты. Перрикар выполнил 10 сейвов, но допустил шесть двойных ошибок и не сумел отыграть ни одного брейкпойнта.

Историческое достижение

Этот успех стал первым для украинских теннисистов в главной сетке турниров ATP с 2021 года. Последний раз подобное удавалось Илье Марченко, который побеждал на соревнованиях в Лос-Кабосе, Софии и Москве.

Для Сачко эта победа - особый момент, ведь ранее он не выигрывал ни одного матча в основной сетке турниров ATP 250 или более высокого уровня.

Следующий соперник

В 1/8 финала Moselle Open украинец встретится с 13-й ракеткой мира Александром Бубликом из Казахстана. На прошлой неделе Бублик дошел до полуфинала престижного "Мастерса" в Париже.

Ранее мы писали, как Яник Синнер выиграл "Мастерс" в Париже и снова стал первой ракеткой мира.

Также читайте, как мужская национальная команда Украины одолела Доминикану и поднялась в розыгрыше Кубка Дэвиса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Теннис
Новости
ЕС вводит новые правила на границе: надо ли украинцам дополнительные документы
ЕС вводит новые правила на границе: надо ли украинцам дополнительные документы
Аналитика
Перемирие или "блэкаут"? С чем Украина идет в зиму и чего ждать от Трампа
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Перемирие или "блэкаут"? С чем Украина идет в зиму и чего ждать от Трампа