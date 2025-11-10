Українець потрапив у збірну в Іспанії: з Левандовські, але без Мбаппе

Циганков приніс перемогу

У 12-му турі Ла Ліги "Жирона" з Циганковим та ще одним українцем, форвардом Владиславом Ванатом, у складі здобула другу перемогу в чемпіонаті, здолавши вдома "Алавес" (1:0). І саме вітчизняний півзахисник відзначився голом.

За 71 хвилину на полі Циганков встиг виділитися активністю і в організації атак. У його активі три ключові передачі, дві спроби довгих пасів (одна точна), а точність передач на чужій половині склала 77%.

Гол у ворота "Алавеса" став для українця першим у нинішньому розіграші Ла Ліги. До матчу він мав один асист у чемпіонаті та гол у Кубку Іспанії.

Результативний удар вітчизняного вінгера дозволив каталонському клубу піднятися з останнього місця в таблиці на 18-ту позицію.

Оцінка та місце в збірній туру

За підсумками зустрічі, статистичний портал SofaScore поставив Циганкову оцінку 8,2. Це найкращий результат серед усіх правих півзахисників Ла Ліги, що дозволило українцю потрапити у збірну тижня іспанської першості.

Зазначимо, що цього разу в команді тижня – жодного з гравців лідера чемпіонату, мадридського "Реала", який не зумів переграти "Райо Вальєкано" (0:0).

Натомість від "Жирони" – одразу три представники: окрім Циганкова, ще захисник Дейлі Блінд та півзахисник Іван Мартін.

Збірна 12-го туру Ла Ліги за версією SofaScore

Раян ("Леванте") – Педраса ("Вільярреал"), Блінд ("Жирона"), Вівіан ("Атлетік"), Маффео ("Мальорка") – Мартін ("Жирона"), Н. Вільямс ("Атлетік"), Фебас ("Ельче"), Циганков ("Жирона") – Левандовські ("Барселона"), Морено ("Вільярреал").