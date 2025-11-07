ua en ru
Спорт

"Трохи млявий". В Італії оцінили 100 відсотків точності Довбика у матчі Ліги Європи

П'ятниця 07 листопада 2025 11:59
"Трохи млявий". В Італії оцінили 100 відсотків точності Довбика у матчі Ліги Європи Фото: Артем Довбик в матчі проти "Рейнджерс" (x.com/officialasroma)
Автор: Андрій Костенко

Український нападник "Роми" Артем Довбик вдало провів матч 4-го туру Ліги Європи, в якому його "Рома" на виїзді здолала шотландський "Рейнджерс". Оцінка його виступу – обережно схвальна.

Як відреагували в Італії на гру вітчизняного нападника – розповідає РБК-Україна.

Перемога з українським асистом

"Рома" перемогла у Глазго з рахунком 2:0. Довбик вийшов у стартовому складі римлян уперше за чотири матчі та відзначився результативною передачею на Лоренцо Пеллегріні, коли гості забили другий гол.

Загалом українець провів на полі 86 хвилин, за які:

  • віддав 1 гольовий пас
  • завдав 1 удар по воротах
  • виграв 1 єдиноборство з 4
  • зробив 19 пасів зі 100% точністю
  • створив 4 гольові моменти
  • здійснив 1 відбір і 2 фоли
  • потрапив у офсайд 1 раз

Аналітичні портали SofaScore і WhoScored оцінили виступ Довбика у 6,1 та 7,2 бала відповідно.

Вердикт італійців

У той же час, італійський портал Voce Giallorossa поставив українцю оцінку 6,5, відзначивши активність гравця, попри відсутність забитих м'ячів.

"Він не забив, але віддав гольовий пас – свідомо відмовився від удару, щоб асистувати Пеллегріні. Хороша гра українця, який багато рухається вперед, хоча іноді здається трохи млявим при розворотах", – так оцінив портал виступ форварда.

Зазначимо, що вищу ніж Довбик оцінку в складі "Роми" отримали лише Манчіні, Крістанте та Пеллегріні (7,0). Також "сімкою" відзначили роботу головного тренера Джан П'єро Гасперіні.

Довбик кілька разів був близьким до взяття воріт (фото: x.com/officialasroma)

Реакція Гасперіні

Наставник римлян оцінив покращення фізичної форми українця та його внесок у командну гру.

"Фізична форма Довбика помітно покращилася. Він брав участь у другому голі, добре тримав м'яч і кілька разів був близький до взяття воріт. Якщо форвард постійно опиняється в таких позиціях, він обов'язково забиватиме. Артем у значно кращій формі, ніж на початку сезону", – сказав Гасперіні після матчу.

Статистика Довбика

У сезоні-2025/26 вітчизняний нападник провів за "вовків" 12 матчів у всіх турнірах, відзначившись 2 голами та 2 результативними передачами.

Асист у грі з "Рейнджерс" став 25-ю результативною дією українця у складі "Роми" з моменту його переходу до клубу.

Як зіграли клуби українців у ЛЄ

На відміну від "Роми", англійський "Ноттінгем Форест" не зміг перемогти на виїзді – в австрійському Граці "лісники" зіграли нульову нічию з місцевим "Штурмом". Український захисник представника АПЛ Олександр Зінченко не потрапив у заявку команди через травму.

Після чотирьох турів основного етапу "Рома" має 6 очок і посідає 18-те місце у загальній таблиці. "Ноттінгем" – з 5-ма балами йде 23-м. Обидва клуби вітчизняних легіонерів наразі потрапляють у стикові матчі в статусі несіяних команд.

У п'ятому турі Ліги Європи "Рома" прийме на домашньому стадіоні колишній клуб Довбика – данський "Мідтьюлланн". А "Ноттінгем", також вдома, зустрінеться зі шведським "Мальме". Поєдинки заплановані на 27 листопада.

Раніше ми розповіли, як Україна повторила досягнення в єврокубках та піднялась в Таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Також дізнайтеся всі результати 4-го туру Ліги чемпіонів та поточну турнірну таблицю.

