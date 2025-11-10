Визнання Судакова, помилки Забарного та травма Довбика: як зіграли легіонери перед матчами збірної
Минулі вихідні були багатими на події для українських футболістів, що виступають в найсильніших лігах Європи.
Про найяскравіші моменти гри вітчизняних легіонерів – розповідає РБК-Україна.
Іспанія
Півзахисник Віктор Циганков та нападник Владислав Ванат у складі "Жирони" здобули другу перемогу в 12-му турі чемпіонату, здолавши вдома "Алавес" (1:0).
Обидва українці потрапили до стартового складу, але до фінального свистка не дограли: Циганков був замінений на 85-й хвилині, Ванат – на 71-й.
Циганков у цій зустрічі став автором переможного гола, завдяки якому "Жирона" трохи піднялася в таблиці: з останнього, 20-го місця – на 18-те. Втім продовжує перебувати у зоні прямого вильоту.
"Реал" Андрія Луніна не зміг переграти "Райо Вальєкано" (0:0). Український воротар традиційно провів матч на лаві для запасних.
Тим не менш, "Королівський клуб" продовжує лідирувати в таблиці, хоча "Барселона" скористалася пробуксовкою: завдяки хет-трику Роберта Левандовські здобула перемогу над "Сельтою" (4:2) та скоротила відставання до трьох очок.
Англія
В 11-му турі АПЛ "Евертон" Віталія Миколенка здобув перемогу над "Фулхемом" (2:0). Український захисник вийшов у стартовому складі та провів на полі усі 90 хвилин.
"Брентфорд" Єгора Ярмолюка переміг учасника Ліги чемпіонів – "Ньюкасл" (3:1). Український хавбек вийшов у стартовому складі, провів на полі 84 хвилини без результативних дій.
"Ноттінгем" Олександра Зінченка обіграв "Лідс" (3:1). "Лісники" перервали 9-матчеву безвиграшну серію в АПЛ. Українець не брав участі в матчі через травму.
А в центральному поєдинку туру "Манчестер Сіті" розбив "Ліверпуль" – 3:0.
У турнірній таблиці АПЛ лідирує лондонський "Арсенал" (26 очок), який на чотири пункти випереджає "Манчестер Сіті". "Брентфорд" йде 12-м (16 очок), "Евертон" – 13-м (15), "Ноттінгем" – 19-м (9).
Італія
У матчі 11-го туру "Рома" Артема Довбика на своєму полі обіграла "Удінезе" (2:0). Український форвард, який вийшов на матч у стартовому складі, змушений був залишити поле через травму на 42-й хвилині. Під питанням участь Артема в найближчих матчах збірної України.
"Дженоа" Руслана Маліновського провела перший офіційний матч на чолі з новим тренером Даніеле Де Россі - зіграла внічию з "Фіорентиною" (2:2). Українець пропускав гру через перебір жовтих карток.
"Рома" з 24-ма очками продовжує ділити лідерство з міланським "Інтером". "Дженоа" має 7 балів та продовжує залишатися в зоні вильоту – 18-те місце.
Франція
ПСЖ Іллі Забарного в центральному матчі 12-го туру Ліги 1 влаштував з "Ліоном" гольову перестрілку.
Зустріч завершилась з рахунком 3:2 на користь парижан. Український центрбек провів на полі 90 хвилин, ледь не привіз пенальті (суддя переглядав ВАР на предмет гри Іллі рукою в штрафному) та став частковим винуватцем обох голів.
ПСЖ набрав 27 балів та продовжує очолювати турнірну таблицю.
Португалія
"Бенфіка" Анатолія Трубіна та Георгія Судакова втратила перемогу в 11-му турі Прімейри в матчі з "Каса Пією", пропустивши гол у компенсований час – 2:2.
Обидва вітчизняні футболісти вийшли в стартовому складі. Трубін відіграв весь матч. На 65-й хвилині він навіть парирував пенальті, але його зусилля звів нанівець Араужу, який несподівано вгатив м'яч у власні ворота.
Судаков провів на полі 79-й хвилин та відзначився забитим голом у першому таймі. Саме його визнали найкращим гравцем матчу в складі "орлів".
Підопічні Жозе Моурінью, маючи 25 очок, йдуть у чемпіонаті Португалії третіми. Лідирують "Порту" (31 пункт) та "Спортінг" (28).
