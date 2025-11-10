Украинец попал в сборную в Испании: с Левандовски, но без Мбаппе

Украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков вошел в символическую сборную недели испанской Ла Лиги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт статистического портала SofaScore.
В 12-м туре Ла Лиги "Жирона" с Цыганковым и еще одним украинцем, форвардом Владиславом Ванатом, в составе одержала вторую победу в чемпионате, одолев дома "Алавес" (1:0). И именно отечественный полузащитник отметился голом.
За 71 минуту на поле Цыганков успел отличиться активностью и в организации атак. В его активе три ключевые передачи, две попытки длинных пасов (одна точная), а точность передач на чужой половине составила 77%.
Гол в ворота "Алавеса" стал для украинца первым в нынешнем розыгрыше Ла Лиги. До матча он имел один ассист в чемпионате и гол в Кубке Испании.
Результативный удар отечественного вингера позволил каталонскому клубу подняться с последнего места в таблице на 18-ю позицию.
По итогам встречи, статистический портал SofaScore поставил Цыганкову оценку 8,2. Это лучший результат среди всех правых полузащитников Ла Лиги, что позволило украинцу попасть в сборную недели испанского первенства.
Отметим, что на этот раз в команде недели - ни одного из игроков лидера чемпионата, мадридского "Реала", который не сумел переиграть "Райо Вальекано" (0:0).
В то же время, от "Жироны" - сразу три представителя: кроме Цыганкова, еще защитник Дейли Блинд и полузащитник Иван Мартин.
Сборная 12-го тура Ла Лиги по версии SofaScore
Райан ("Леванте") - Педраса ("Вильярреал"), Блинд ("Жирона"), Вивиан ("Атлетик"), Маффео ("Мальорка") - Мартин ("Жирона"), Н. Уильямс ("Атлетик"), Фебас ("Эльче"), Цыганков ("Жирона") - Левандовски ("Барселона"), Морено ("Вильярреал").
