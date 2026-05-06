Україна зробила неймовірний ривок на ЧС-2026 з хокею: подивіться, де опинилися "синьо-жовті"

09:08 06.05.2026 Ср
2 хв
Один влучний кидок перевернув ситуацію в групі догори дриґом. Дивіться, що тепер у таблиці
aimg Катерина Урсатій
Збірна України з хокею (фото: fhu.com.ua)

Збірна України з хокею здобула надважливу перемогу над фаворитом турніру в дивізіоні IA. У напруженому протистоянні третього ігрового дня підопічні "синьо-жовтих" здолали команду Франції та закріпилися в топі.

Тріумф над олімпійцями

У третьому раунді світової першості українська команда зійшлася з грізним суперником - збірною Франції, яка цьогоріч брала участь в Олімпійських іграх.

Старт матчу був за українцями: дві шайби у першому періоді забезпечили комфортну перевагу 2:0.

Попри те, що французи змогли відігратися у наступній двадцятихвилинці, фінальне слово залишилося за нашою збірною.

Підсумковий рахунок 3:2 дозволив Україні набрати 6 очок та піднятися на другу сходинку турнірної таблиці.

Успіх Казахстану та перші очки Японії

В інших поєдинках ігрового дня також точилася запекла боротьба. Лідер дивізіону, команда Казахстану, ледь не припустилася помилки у грі з Польщею.

Програючи протягом двох періодів, казахстанські хокеїсти зуміли переломити хід зустрічі у фінальному відрізку, закинувши три шайби та здобувши перемогу 3:2.

Тим часом Японія та Литва визначали найсильнішого в овертаймі.

Після нічиєї 2:2 в основний час, японські спортсмени виявилися влучнішими у додаткову п'ятихвилинку, залишивши литовців на останньому місці в групі.

Турнірна ситуація та календар

За підсумками трьох турів Казахстан продовжує очолювати таблицю зі стовідсотковим показником. Україна йде слідом, випереджаючи Францію та Польщу.

Результати 3-го туру:

  • Литва - Японія 2:3 ОТ
  • Франція - Україна 2:3
  • Казахстан - Польща 3:2

Турнірна таблиця (IA):

  1. Казахстан - 9 очок
  2. Україна - 6 очок
  3. Франція - 5 очок
  4. Польща - 4 очки
  5. Японія - 2 очки
  6. Литва - 1 очко

Визначальним для подальших перспектив українців стане наступний тур.

У четвер, 7 травня, о 17:00 за київським часом збірна України зустрінеться з лідером дивізіону - Казахстаном.

