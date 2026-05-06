Украина сделала невероятный рывок на ЧМ-2026 по хоккею: посмотрите, где оказались "сине-желтые"

Триумф над олимпийцами

В третьем раунде мирового первенства украинская команда сошлась с грозным соперником - сборной Франции, которая в этом году принимала участие в Олимпийских играх.

Старт матча был за украинцами: две шайбы в первом периоде обеспечили комфортное преимущество 2:0.

Несмотря на то, что французы смогли отыграться в следующей двадцатиминутке, финальное слово осталось за нашей сборной.

Итоговый счет 3:2 позволил Украине набрать 6 очков и подняться на вторую строчку турнирной таблицы.

Успех Казахстана и первые очки Японии

В других поединках игрового дня также шла ожесточенная борьба. Лидер дивизиона, команда Казахстана, едва не допустила ошибку в игре с Польшей.

Проигрывая в течение двух периодов, казахстанские хоккеисты сумели переломить ход встречи в финальном отрезке, забросив три шайбы и одержав победу 3:2.

Тем временем Япония и Литва определяли сильнейшего в овертайме.

После ничьей 2:2 в основное время, японские спортсмены оказались более точными в дополнительную пятиминутку, оставив литовцев на последнем месте в группе.

Турнирная ситуация и календарь

По итогам трех туров Казахстан продолжает возглавлять таблицу со стопроцентным показателем. Украина идет следом, опережая Францию и Польшу.

Результаты 3-го тура:

Литва - Япония 2:3 ОТ

Франция - Украина 2:3

Казахстан - Польша 3:2

Турнирная таблица (IA):

Казахстан - 9 очков Украина - 6 очков Франция - 5 очков Польша - 4 очка Япония - 2 очка Литва - 1 очко

Определяющим для дальнейших перспектив украинцев станет следующий тур.

В четверг, 7 мая, в 17:00 по киевскому времени сборная Украины встретится с лидером дивизиона - Казахстаном.