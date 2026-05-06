Украина сделала невероятный рывок на ЧМ-2026 по хоккею: посмотрите, где оказались "сине-желтые"

Сборная Украины по хоккею одержала важнейшую победу над фаворитом турнира в дивизионе IA. В напряженном противостоянии третьего игрового дня подопечные "сине-желтых" одолели команду Франции и закрепились в топе.
В третьем раунде мирового первенства украинская команда сошлась с грозным соперником - сборной Франции, которая в этом году принимала участие в Олимпийских играх.
Старт матча был за украинцами: две шайбы в первом периоде обеспечили комфортное преимущество 2:0.
Несмотря на то, что французы смогли отыграться в следующей двадцатиминутке, финальное слово осталось за нашей сборной.
Итоговый счет 3:2 позволил Украине набрать 6 очков и подняться на вторую строчку турнирной таблицы.
В других поединках игрового дня также шла ожесточенная борьба. Лидер дивизиона, команда Казахстана, едва не допустила ошибку в игре с Польшей.
Проигрывая в течение двух периодов, казахстанские хоккеисты сумели переломить ход встречи в финальном отрезке, забросив три шайбы и одержав победу 3:2.
Тем временем Япония и Литва определяли сильнейшего в овертайме.
После ничьей 2:2 в основное время, японские спортсмены оказались более точными в дополнительную пятиминутку, оставив литовцев на последнем месте в группе.
По итогам трех туров Казахстан продолжает возглавлять таблицу со стопроцентным показателем. Украина идет следом, опережая Францию и Польшу.
Определяющим для дальнейших перспектив украинцев станет следующий тур.
В четверг, 7 мая, в 17:00 по киевскому времени сборная Украины встретится с лидером дивизиона - Казахстаном.
