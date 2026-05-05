Доля першого місця вирішена? Україна перемогла найрейтинговішу команду ЧС

19:20 05.05.2026 Вт
2 хв
Такого не було з 2004 року: ці цифри змусять фанатів повірити у диво
aimg Катерина Урсатій
Збірна України з хокею (фото: fhu.com.ua)
Національна збірна України з хокею створила сенсацію на світовій першості у Дивізіоні ІА. "Синьо-жовті" в напруженому поєдинку переграли грізну команду Франції, перервавши невтішну серію довжиною у 22 роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

На чемпіонаті світу-2026 з хокею підопічні Дмитра Христича провели третій матч у рамках Дивізіону ІА. Після змішаного старту українці зустрілися з головним фаворитом турніру - збірною Франції, яка ще минулого року змагалася в еліті світового хокею.

Хід протистояння: ударний старт та характер

Український колектив приголомшив опонента вже у першій двадцятихвилинці.

Завдяки точним кидкам Артема Гребеника та Ігоря Мережка наша команда пішла на першу перерву з комфортною перевагою у дві шайби.

Проте представники топ-15 світового рейтингу не збиралися здаватися без бою.

У другому періоді французи затиснули "синьо-жовтих" у зоні та зусиллями Брюша і Будона відновили паритет.

У критичний момент ініціативу на себе взяв Даниїл Трахт: за дві хвилини до завершення другого ігрового відрізка він знову вивів Україну вперед.

Фінальний період минув у запеклій боротьбі без забитих голів, що зафіксувало перемогу номінальних господарів.

Історичний контекст та турнірні перспективи

Ця перемога стала для українського хокею знаковою. Вперше з 2004 року нашій збірній вдалося обіграти французів у рамках офіційних поєдинків чемпіонатів світу.

Крім того, це солодкий реванш за поразку в олімпійському відборі (2:7), де Франція, як учасник Ігор-2026, виявилася сильнішою.

Завдяки здобутим трьом очкам Україна закріпилася у групі лідерів:

  • Казахстан - 6 очок (2 гри)
  • Україна - 6 очок (3 гри)
  • Франція - 5 очок (3 гри)
  • Польща - 4 очки (2 гри)
  • Японія - 2 очки (3 гри)
  • Литва - 1 очко (3 гри)

Вирішальний етап боротьби за підвищення у класі продовжиться вже за два дні.

У четвер, 7 травня, о 17:00 за київським часом українці зійдуться у прямому протистоянні за першу сходинку з лідером таблиці - командою Казахстану.

