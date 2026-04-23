Український хокейний гранд може покинути межі країни: "Сокіл" націлився на закордонну лігу

Чинний чемпіон України з хокею, київський "Сокіл", вивчає можливість зміни прописки або паралельної участі в іноземних чемпіонатах у сезоні-2026/27.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю керівника ТОВ ХК "Сокіл" В'ячеслава Лецкана клубній прес-службі.

Нові горизонти для "Сокола"

Київський клуб розглядає кілька варіантів інтеграції в європейський хокейний простір.

Прикладом для клубу став досвід "Київ Кепіталз", який успішно провів минулий сезон у Балтійській лізі (об'єднує професійні клуби з Естонії, Литви та Латвії), діставшись півфіналу плей-офф. Проте для "Сокола" основними напрямками для переходу або суміщення виступів є національні першості сусідніх країн.

Керівництво вивчає умови участі в чемпіонатах Польщі, Румунії або у другому дивізіоні Словаччини. Такий крок продиктований необхідністю регулярної практики проти сильних опонентів, що є критично важливим для гравців національної збірної України.

Остаточний вибір залежатиме від бюджету та формату календаря, який дозволив би поєднувати виступи.

Ціна питання та вимоги

Реалізація планів вимагає не лише організаційної підготовки, а й суттєвих фінансових вкладень. За попередніми оцінками, виступ у нових лігах потребуватиме бюджету від 600 тисяч до понад 1 мільйона євро на сезон. Крім того, для конкурентоспроможності клуб планує залучити кількох іноземних легіонерів.

Що буде з чемпіонатом України

Паралельно з міжнародними планами, "Сокіл" розраховує на стабілізацію внутрішнього чемпіонату. Очікується, що в сезоні-2026/27 зможуть виступити щонайменше шість команд. Серед потенційних учасників – херсонський "Дніпро", одеський "Шторм", а також можливі нові колективи з Богуслава та Києва.

"Хочеться, щоб хлопці розвивалися у більш конкурентній сфері. Питання участі в закордонній лізі ми детально обговоримо з партнерами та тренером після фінішу чемпіонату світу, де гратиме наша збірна", - зазначив Лецкан.