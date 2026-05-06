Україна зробила неймовірний ривок на ЧС-2026 з хокею: подивіться, де опинилися "синьо-жовті"
Збірна України з хокею здобула надважливу перемогу над фаворитом турніру в дивізіоні IA. У напруженому протистоянні третього ігрового дня підопічні "синьо-жовтих" здолали команду Франції та закріпилися в топі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.
Тріумф над олімпійцями
У третьому раунді світової першості українська команда зійшлася з грізним суперником - збірною Франції, яка цьогоріч брала участь в Олімпійських іграх.
Старт матчу був за українцями: дві шайби у першому періоді забезпечили комфортну перевагу 2:0.
Попри те, що французи змогли відігратися у наступній двадцятихвилинці, фінальне слово залишилося за нашою збірною.
Підсумковий рахунок 3:2 дозволив Україні набрати 6 очок та піднятися на другу сходинку турнірної таблиці.
Успіх Казахстану та перші очки Японії
В інших поєдинках ігрового дня також точилася запекла боротьба. Лідер дивізіону, команда Казахстану, ледь не припустилася помилки у грі з Польщею.
Програючи протягом двох періодів, казахстанські хокеїсти зуміли переломити хід зустрічі у фінальному відрізку, закинувши три шайби та здобувши перемогу 3:2.
Тим часом Японія та Литва визначали найсильнішого в овертаймі.
Після нічиєї 2:2 в основний час, японські спортсмени виявилися влучнішими у додаткову п'ятихвилинку, залишивши литовців на останньому місці в групі.
Турнірна ситуація та календар
За підсумками трьох турів Казахстан продовжує очолювати таблицю зі стовідсотковим показником. Україна йде слідом, випереджаючи Францію та Польщу.
Результати 3-го туру:
- Литва - Японія 2:3 ОТ
- Франція - Україна 2:3
- Казахстан - Польща 3:2
Турнірна таблиця (IA):
- Казахстан - 9 очок
- Україна - 6 очок
- Франція - 5 очок
- Польща - 4 очки
- Японія - 2 очки
- Литва - 1 очко
Визначальним для подальших перспектив українців стане наступний тур.
У четвер, 7 травня, о 17:00 за київським часом збірна України зустрінеться з лідером дивізіону - Казахстаном.
