Украина сделала невероятный рывок на ЧМ-2026 по хоккею: посмотрите, где оказались "сине-желтые"

09:08 06.05.2026 Ср
2 мин
Один точный бросок перевернул ситуацию в группе вверх дном. Смотрите, что теперь в таблице
aimg Екатерина Урсатий
Украина сделала невероятный рывок на ЧМ-2026 по хоккею: посмотрите, где оказались "сине-желтые" Сборная Украины по хоккею (фото: fhu.com.ua)
Сборная Украины по хоккею одержала важнейшую победу над фаворитом турнира в дивизионе IA. В напряженном противостоянии третьего игрового дня подопечные "сине-желтых" одолели команду Франции и закрепились в топе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Триумф над олимпийцами

В третьем раунде мирового первенства украинская команда сошлась с грозным соперником - сборной Франции, которая в этом году принимала участие в Олимпийских играх.

Старт матча был за украинцами: две шайбы в первом периоде обеспечили комфортное преимущество 2:0.

Несмотря на то, что французы смогли отыграться в следующей двадцатиминутке, финальное слово осталось за нашей сборной.

Итоговый счет 3:2 позволил Украине набрать 6 очков и подняться на вторую строчку турнирной таблицы.

Успех Казахстана и первые очки Японии

В других поединках игрового дня также шла ожесточенная борьба. Лидер дивизиона, команда Казахстана, едва не допустила ошибку в игре с Польшей.

Проигрывая в течение двух периодов, казахстанские хоккеисты сумели переломить ход встречи в финальном отрезке, забросив три шайбы и одержав победу 3:2.

Тем временем Япония и Литва определяли сильнейшего в овертайме.

После ничьей 2:2 в основное время, японские спортсмены оказались более точными в дополнительную пятиминутку, оставив литовцев на последнем месте в группе.

Турнирная ситуация и календарь

По итогам трех туров Казахстан продолжает возглавлять таблицу со стопроцентным показателем. Украина идет следом, опережая Францию и Польшу.

Результаты 3-го тура:

  • Литва - Япония 2:3 ОТ
  • Франция - Украина 2:3
  • Казахстан - Польша 3:2

Турнирная таблица (IA):

  1. Казахстан - 9 очков
  2. Украина - 6 очков
  3. Франция - 5 очков
  4. Польша - 4 очка
  5. Япония - 2 очка
  6. Литва - 1 очко

Определяющим для дальнейших перспектив украинцев станет следующий тур.

В четверг, 7 мая, в 17:00 по киевскому времени сборная Украины встретится с лидером дивизиона - Казахстаном.

Ранее мы рассказали, как женская сборная Украины по хоккею завершила ЧМ-2026.

