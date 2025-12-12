ua en ru
Україна здобула четверту поспіль перемогу над Румунією на Європейському кубку націй

П'ятниця 12 грудня 2025 21:44
Збірна України з хокею (фото: fhu.com.ua)
Автор: Катерина Урсатій

Збірна України з хокею продовжує впевнено йти Європейським кубком націй 2025/26. У другому матчі проти Румунії "синьо-жовті" здобули перемогу 2:1, оформивши другий камбек за два дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагання.

Матч у Бухаресті: Україна відігралася і вирвала перемогу

На відміну від першого матчу, де українці відкрили рахунок, у повторній зустрічі першими відзначилися румуни. На 13-й хвилині, граючи у більшості, Євгєній Скачков потужним кидком вразив верхній кут воріт "синьо-жовтих" з передачі Матіаса Хааранена, вивівши свою команду вперед - 1:0.

Однак паритет вдалося відновити ще до першої перерви. На 17-й хвилині 17-річний форвард Денис Жеребко після філігранного пасу між захисниками, вийшов сам на сам із голкіпером і впевнено його переграв, зрівнявши рахунок - 1:1.

Переможну шайбу для України організував той самий Денис Матусевич, який асистував Жеребку.

На 28-й хвилині він зробив передачу від власних воріт, знайшовши у центрі майданчика Віктора Захарова. Досвідчений нападник відірвався від оборонця і з добивання оформив переможний гол - 2:1.

Серія перемог і підготовка до чемпіонату світу

Ця перемога продовжила успішну серію збірної України в очних протистояннях з Румунією вже до чотирьох поєдинків.

Зокрема, навесні 2025 року "синьо-жовті" впевнено обіграли румунську команду з рахунком 4:0 у рамках Чемпіонату світу в Дивізіоні ІА.

А також, хокейна збірна України уже успішно розпочала грудневий етап Європейського кубка націй, перегравши Румунію у першому поєдинку триматчевої серії в Бухаресті.

Третій, заключний поєдинок мінітурніру між збірними Румунії та України відбудеться вже у суботу, 13 грудня.

Пряма трансляція матчу буде доступна на платформах "Суспільне Спорт" та місцевих каналах "Суспільного" - офіційного транслятора змагань в Україні.

Раніше ми повідомляли, що молодіжна збірна України з хокею поступилася команді Норвегії на чемпіонаті світу серед команд U20.

Також, став відомий розклад матчів національної збірної України з хокею на ЧС-2026 у дивізіоні 1А.

Крім того, ми розповіли, як зіграв чемпіон

