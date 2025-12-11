ua en ru
Україна обіграла Румунію завдяки голу дебютанта в Європейському Кубку націй

Четвер 11 грудня 2025 22:23
UA EN RU
Україна обіграла Румунію завдяки голу дебютанта в Європейському Кубку націй Збірна України з хокею (фото: fhu.com.ua)
Автор: Катерина Урсатій

Хокейна збірна України успішно розпочала грудневий етап Європейського кубка націй, перегравши Румунію у першому поєдинку триматчевої серії в Бухаресті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.

Драматична розв'язка поєдинку

Гра, що відбулася 11 грудня на льоду "Berceni Arena Sport Center", пройшла у напруженій боротьбі. Перший період завершився без закинутих шайб.

Ситуація змінилася у другій двадцятихвилинці, де збірній України вдалося відкрити рахунок. На 32-й хвилині дебютну шайбу за національну команду закинув 17-річний нападник київського "Сокола" Денис Жеребко.

Асистентом виступив Віктор Захаров. Незадовго до другої перерви, на 39-й хвилині, Гліб Кривошапкін подвоїв перевагу українців, встановивши рахунок 2:0.

На старті третього періоду, на 46-й хвилині, Олександр Пересунько довів перевагу "синьо-жовтих" до, здавалося б, комфортних 3:0.

Однак румуни продемонстрували характер і скоротили відставання. На 50-й хвилині Золтан Рот "розмочив" рахунок, а менш ніж за дві хвилини Петер Балаж відправив у ворота української збірної другу шайбу.

Фінальні хвилини пройшли у драматичній боротьбі. Румунія зняла голкіпера, отримавши шанс грати у форматі 6 на 4 після штрафу Михайла Ковальчука, але зрівняти рахунок господарям не вдалося.

Зміни у форматі та наступні матчі

Спочатку у грудневому розіграші Європейського Кубка націй збірна України мала протистояти командам Литви, Румунії та Іспанії.

Проте наприкінці листопада формат змагань був змінений, Литва та Іспанія відмовилися від участі, і тепер українці зіграють тричі лише проти Румунії.

Таким чином, перший матч у Бухаресті став частиною трилогії проти румунської команди.

Наступні два матчі між збірними України та Румунії відбудуться 12 та 13 грудня. Початок обох поєдинків - о 19:30 за київським часом.

Попередній виступ на турнірі

У листопадовому, першому розіграші Європейського Кубка націй збірна України посіла друге місце у групі D. Тоді "синьо-жовті" поступилися Литві (1:2), але впевнено обіграли Румунію (4:1).

Раніше ми повідомляли, що молодіжна збірна України з хокею поступилася команді Норвегії на чемпіонаті світу серед команд U20.

Також, став відомий розклад матчів національної збірної України з хокею на ЧС-2026 у дивізіоні 1А.

Крім того, ми розповіли, як зіграв чемпіон України у хокейному Континентальному кубку.

