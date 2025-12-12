ua en ru
Украина одержала четвертую подряд победу над Румынией на Европейском кубке наций

Пятница 12 декабря 2025 21:44
UA EN RU
Украина одержала четвертую подряд победу над Румынией на Европейском кубке наций Сборная Украины по хоккею (фото: fhu.com.ua)
Автор: Екатерина Урсатий

Сборная Украины по хоккею продолжает уверенно идти по Европейскому кубку наций 2025/26. Во втором матче против Румынии "сине-желтые" одержали победу 2:1, оформив второй камбэк за два дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнования.

Матч в Бухаресте: Украина отыгралась и вырвала победу

В отличие от первого матча, где украинцы открыли счет, в повторной встрече первыми отличились румыны. На 13-й минуте, играя в большинстве, Евгений Скачков мощным броском поразил верхний угол ворот "сине-желтых" с передачи Матиаса Хааранена, выведя свою команду вперед - 1:0.

Однако паритет удалось восстановить еще до первого перерыва. На 17-й минуте 17-летний форвард Денис Жеребко после филигранного паса между защитниками, вышел один на один с голкипером и уверенно его переиграл, сравняв счет - 1:1.

Победную шайбу для Украины организовал тот самый Денис Матусевич, который ассистировал Жеребко.

На 28-й минуте он сделал передачу от собственных ворот, найдя в центре площадки Виктора Захарова. Опытный нападающий оторвался от защитника и с добивания оформил победный гол - 2:1.

Серия побед и подготовка к чемпионату мира

Эта победа продлила успешную серию сборной Украины в очных противостояниях с Румынией уже до четырех поединков.

В частности, весной 2025 года "сине-желтые" уверенно обыграли румынскую команду со счетом 4:0 в рамках Чемпионата мира в Дивизионе ІА.

А также, хоккейная сборная Украины уже успешно начала декабрьский этап Европейского кубка наций, переиграв Румынию в первом поединке трехматчевой серии в Бухаресте.

Третий, заключительный поединок мини-турнира между сборными Румынии и Украины состоится уже в субботу, 13 декабря.

Прямая трансляция матча будет доступна на платформах "Суспільне Спорт" и местных каналах "Суспільного" - официального транслятора соревнований в Украине.

Ранее мы сообщали, что молодежная сборная Украины по хоккею уступила команде Норвегии на чемпионате мира среди команд U20.

Также, стало известно расписание матчей национальной сборной Украины по хоккею на ЧМ-2026 в дивизионе 1А.

Кроме того, мы рассказали, как сыграл чемпион

