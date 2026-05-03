Україна вирвала першу перемогу на ЧС-2026 з хокею: все вирішили більшість і холодні нерви

Збірна України з хокею відсвяткувала першу перемогу в рамках чемпіонату світу-2026 у дивізіоні 1A. У другому турі підопічні Дмитра Христича у напруженій боротьбі переграли команду Литви.
Чемпіонат світу з хокею. Дивізіон 1A
Україна – Литва – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Шайби України: Мережко, Трахт
Після поразки на старті від Польщі (2:3), "синьо-жовті" не мали права на похибку. Тож у матчі з Литвою українці з перших хвилин захопили ініціативу, тоді як суперники змушені були діяти другим номером.
Вийти вперед "синьо-жовтим" вдалося наприкінці першого періоду завдяки реалізації більшості: капітан Ігор Мережко після пасу Олександра Пересунька влучно кинув у ближню "дев'ятку".
У другій 20-хвилинці Україна знову скористалася видаленням суперника. Пересунько записав на свій рахунок другий асист, а Даниїл Трахт, залишившись без опіки, подвоїв перевагу нашої команди. Проте втримати комфортний рахунок не вдалося – литовці невдовзі відіграв одну шайбу.
Третій період видався нервовим: українці атакували, але мали проблеми з реалізацією моментів. А потім уже Литва влаштувала фінальний штурм, проте пресинг команди Христича дозволив зберегти переможний результат.
Після двох турів Україна має в активі три очки та посідає четверте місце в таблиці.
Турнірна таблиця:
Свій наступний поєдинок на ЧС-2026 збірна України проведе у вівторок, 5 травня. Суперником буде команда Франції. Початок зустрічі – о 17:00 за київським часом.
