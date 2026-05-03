Украина вырвала первую победу на ЧМ-2026 по хоккею: все решили большинство и холодные нервы

Чемпионат мира по хоккею. Дивизион 1A

Украина - Литва - 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Шайбы Украины: Мережко, Трахт

Доминирование и валидольная концовка

После поражения на старте от Польши (2:3), "сине-желтые" не имели права на ошибку. Поэтому в матче с Литвой украинцы с первых минут захватили инициативу, тогда как соперники вынуждены были действовать вторым номером.

Выйти вперед "сине-желтым" удалось в конце первого периода благодаря реализации большинства: капитан Игорь Мережко после паса Александра Пересунько точно бросил в ближнюю "девятку".

Во второй 20-минутке Украина снова воспользовалась удалением соперника. Пересунько записал на свой счет второй ассист, а Даниил Трахт, оставшись без опеки, удвоил преимущество нашей команды. Однако удержать комфортный счет не удалось - литовцы вскоре отыграли одну шайбу.

Третий период выдался нервным: украинцы атаковали, но имели проблемы с реализацией моментов. А потом уже Литва устроила финальный штурм, однако прессинг команды Христича позволил сохранить победный результат.

Турнирное положение и следующий соперник

После двух туров Украина имеет в активе три очка и занимает четвертое место в таблице.

Турнирная таблица:

Казахстан - 6 очков (2 матча) Франция - 3 (1) Польша - 3 (1) Украина - 3 (2) Литва - 0 (2) Япония - 0 (2)

Свой следующий поединок на ЧМ-2026 сборная Украины проведет во вторник, 5 мая. Соперником будет команда Франции. Начало встречи - в 17:00 по киевскому времени.