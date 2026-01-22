Україна виграла золото юніорського Євро-2026 з біатлону в одиночній змішаній естафеті

Збірна України з біатлону блискавично виступила на юніорській європейській першості 2026 року. Скарбничка "синьо-жовтих" поповнилася двома нагородами - золотою та бронзовою медалями в естафетних гонках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Феноменальна перемога в сингл-міксті

Головним успіхом дня стало здобуття золотих нагород в одиночній змішаній естафеті. Україну в цій дисципліні представляли Тетяна та Тарас Тарасюки.

Попри те, що на стартових етапах наша команда трималася на п'ятій позиції, феноменальна робота на вогневих рубежах дозволила поступово скоротити відставання від лідерів.

Вирішальною стала друга половина гонки. Тетяна Тарасюк зуміла вивести команду на проміжне третє місце, а згодом передала естафету другою.

На фінальному відрізку Тарас Тарасюк випередив представника Швейцарії та втримав перевагу в 3.3 секунди, забезпечивши Україні титул чемпіонів Європи.

Український дует продемонстрував найкращу точність серед усіх учасників, використавши лише п'ять додаткових патронів.

Юніорське Євро з біатлону. Одиночна змішана естафета:

Україна (0+5) 37:29.1 Швейцарія (0+9) 3.3 Латвія (1+11) +17.9 Швеція (1+9) +27.2 Естонія (1+5) +1:07.6 Чехія (0+9) +1:20.5

Бронзовий успіх класичної змішаної естафети

Раніше першу нагороду турніру для України виборола четвірка у складі Ксенії Приходько, Вікторії Хвостенко, Івана Стеблини та Олександра Біланенка.

У класичній змішаній естафеті наші спортсмени посіли третє місце, програвши переможцям зі Швеції лише 16.6 секунди.

Ключовим фактором успіху стала стабільна стрільба Біланенка на фінальному етапі, що дозволило втримати позицію в топ-3.

Срібні нагороди в цій гонці дісталися представникам Словенії.

Юніорське Євро з біатлону. Змішана естафета:

Швеція (0+6) 1::07:40.3 Словенія (1+12) +10.2 Україна (0+11) +16.6 Чехія (1+14) +2:27.2

Таким чином, за підсумками двох естафетних гонок у фінській Іматрі молодіжна збірна України підтвердила статус одного з лідерів європейського біатлону.