Украина выиграла золото юниорского Евро-2026 по биатлону в одиночной смешанной эстафете

Сборная Украины по биатлону молниеносно выступила на юниорском европейском первенстве 2026 года. Копилка "сине-желтых" пополнилась двумя наградами - золотой и бронзовой медалями в эстафетных гонках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Феноменальная победа в сингл-миксте

Главным успехом дня стало завоевание золотых наград в одиночной смешанной эстафете. Украину в этой дисциплине представляли Татьяна и Тарас Тарасюки.

Несмотря на то, что на стартовых этапах наша команда держалась на пятой позиции, феноменальная работа на огневых рубежах позволила постепенно сократить отставание от лидеров.

Решающей стала вторая половина гонки. Татьяна Тарасюк сумела вывести команду на промежуточное третье место, а затем передала эстафету второй.

На финальном отрезке Тарас Тарасюк опередил представителя Швейцарии и удержал преимущество в 3.3 секунды, обеспечив Украине титул чемпионов Европы.

Украинский дуэт продемонстрировал лучшую точность среди всех участников, использовав лишь пять дополнительных патронов.

Юниорское Евро по биатлону. Одиночная смешанная эстафета:

Украина (0+5) 37:29.1 Швейцария (0+9) 3.3 Латвия (1+11) +17.9 Швеция (1+9) +27.2 Эстония (1+5) +1:07.6 Чехия (0+9) +1:20.5

Бронзовый успех классической смешанной эстафеты

Ранее первую награду турнира для Украины завоевала четверка в составе Ксении Приходько, Виктории Хвостенко, Ивана Стеблины и Александра Биланенко.

В классической смешанной эстафете наши спортсмены заняли третье место, проиграв победителям из Швеции лишь 16.6 секунды.

Ключевым фактором успеха стала стабильная стрельба Биланенко на финальном этапе, что позволило удержать позицию в топ-3.

Серебряные награды в этой гонке достались представителям Словении.

Юниорское Евро по биатлону. Смешанная эстафета:

Швеция (0+6) 1:07:40.3 Словения (1+12) +10.2 Украина (0+11) +16.6 Чехия (1+14) +2:27.2

Таким образом, по итогам двух эстафетных гонок в финской Иматри молодежная сборная Украины подтвердила статус одного из лидеров европейского биатлона.