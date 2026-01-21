ua en ru
Дві українки у топ-10 юніорського Євро з біатлону: хто з них міг претендувати на медаль

Середа 21 січня 2026 13:07
Українські біатлоністки на юніорській першісті Європи-2026 (фото: IBU)
Автор: Катерина Урсатій

Українські біатлоністки відкрили юніорську першість Європи-2026 у Фінляндії. Попри втрачені шанси на медалі під час останньої стрільби, одразу шість представниць "синьо-жовтих" фінішували у двадцятці найкращих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Тріумф Швеції та втрачений шанс на подіум

Перший комплект нагород континентальної першості в Іматрі розіграли у жіночій індивідуальній гонці.

Перемогу святкувала шведка Грета Ліндквіст Селдаль, яка єдина серед лідерок продемонструвала ідеальну влучність на чотирьох вогневих рубежах.

Решту місць на п’єдесталі пошани посіли представниці Словаччини - Тамара Молентова та Міхаела Стракова.

Для української команди гонка могла завершитися набагато успішніше. Ксенія Приходько та Ірина Шевченко тривалий час претендували на призові місця.

Зокрема, Приходько після трьох чистих рубежів (з однією хибою на другій стрільбі) йшла другою, проте два промахи на заключній "стійці" відкинули її на 8-му позицію.

Схожа доля спіткала і Шевченко: три "нулі" на старті давали надію на "срібло", але дві штрафні хвилини останнім етапом відкотили її на 13-те місце.

Результати українок та кучність у топ-20

Попри відсутність медалей, збірна України продемонструвала високу командну щільність.

Одразу дві біатлоністки заїхали в першу десятку: до Приходько приєдналася Валерія Шейгас, яка з трьома хибами посіла 9-ту сходинку.

Чемпіонат Європи серед юніорів. Індивідуальна гонка (жінки)

  1. Грета Ліндквіст Селдаль (Швеція, 0+0+0+0) - 41:31.2
  2. Тамара Молентова (Словаччина, 0+2+0+0) +9.0
  3. Мікаела Страхова (Словаччина, 1+0+0+1) +36.3

...

  • 8. Ксенія Приходько (Україна, 0+1+0+2) +1:12.7
  • 9. Валерія Шейгас (Україна, 0+2+1+0) +1:23.5
  • 12. Тетяна Тарасюк (Україна, 2+1+1+0) +1:49.8
  • 13. Ірина Шевченко (Україна, 0+0+0+2) +1:54.3
  • 15. Вікторія Хвостенко (Україна, 0+2+1+0) +2:02.1
  • 17. Аліна Хміль (Україна, 0+1+1+2) +2:08.4
  • 26. Поліна Пуцко (Україна, 0+3+1+1) +3:59.2

Розклад змагань

Програма чемпіонату Європи продовжується. Вже сьогодні, 21 січня, о 14:15 за київським часом на старт індивідуальної гонки вийдуть юніори.

Тренерський штаб очікує від чоловічої команди боротьби за найвищі місця.

Нагадаємо, раніше став відомий склад жіночої збірної України на дорослі зимові Олімпійські ігри-2026.

