Україна U20 вирвала перемогу у Франції на останніх секундах і зберегла місце в дивізіоні IA

Від "провалу" до порятунку

Матч, що відбувся у словенському Бледі, мав вирішальне значення для України в боротьбі за прописку.

Перед його початком українці випереджали французів лише на два очки, і поразка в основний час автоматично відправляла б нашу збірну в нижчий дивізіон.

На старті турніру українська команда перемогла Казахстан у додатковий час (2:1), однак у наступних трьох матчах зазнала поразок.

Варто зазначити, що "синьо-жовті" достроково втратили шанси на підвищення в елітний раунд через розгромну поразку від Австрії (2:9).

Дві шайби за 34 секунди

Старт вирішального поєдинку виявився справжнім шоком для підопічних Андрія Срюбка. Вже на п'ятій хвилині першого періоду французькі хокеїсти двічі вразили ворота української команди: відзначилися Ле Лем та Дюфур.

Збірна України, програючи 0:2, зуміла вирівняти гру до першої перерви, але закинути шайбу змогла лише у другій двадцятихвилинці.

Спершу Микола Косарєв скоротив відставання, а згодом Олексій Євтєхов зрівняв рахунок, реалізувавши більшість.

Рахунок 2:2 тримався до кінця матчу, що гарантувало б Україні як мінімум овертайм і збереження місця в дивізіоні.

Данило Денисенко - герой матчу

Напруга в третьому періоді сягнула максимуму, особливо в останні хвилини. Українці залишилися в меншості, і лише завдяки надійній грі воротаря Назара Бойка вдалося уникнути пропущеної шайби.

Розв'язка настала на 60-й хвилині: французи зняли воротаря для збільшення атакуючого потенціалу, але втратили шайбу.

Данило Денисенко скористався цим, виграв "спринт" у захисника та в падінні закинув шайбу у порожні ворота суперника на 59:39. Цей переможний гол 3:2 забезпечив Україні збереження прописки в Дивізіоні IA.

Результати та підсумкова таблиця

Завдяки драматичній перемозі збірна України U20 завершила турнір на п'ятому місці. "Синьо-жовті" набрали 6 очок, здобувши перемоги над Казахстаном (2:1 ОТ) та Францією.

Французька збірна, яка не здобула жодного очка за підсумками п'яти матчів (лише 1 очко за поразку в овертаймі), понижується у класі.