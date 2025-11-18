Україна U19 розгромила Словаччину і очолила групу відбору на Євро-2026

Юніорська збірна України з футболу продовжує бездоганний старт у відборі на чемпіонат Європи-2026.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Третя перемога поспіль та вихід в елітраунд

Початок кваліфікації для України U19 був блискучим: у першому турі команда обіграла Албанію, а у другому розгромила Чорногорію з рахунком 3:0.

Завдяки цим результатам українські юніори достроково забезпечили собі вихід у елітраунд відбору.

Як проходив матч зі Словаччиною

Вже на 17-й хвилині рахунок відкрив Дмитро Богданов після подачі з кутового від Богдана Редушка.

На 33-й хвилині перевагу команди подвоїв Кирило Дігтяр, а у компенсований час першого тайму Богдан Попов завдав удару по воротах суперника, і захисник Словаччини Домінік Балог відправив м’яч у власні ворота - 3:0.

Підсумки групи та наступні кроки

З трьома перемогами у трьох матчах Україна U19 завершила перший етап відбору на першому місці, набравши 9 очок і маючи різницю м’ячів 9:0. Словаччина, попри поразку, залишилася другою у групі.

Наступний раунд кваліфікації відбудеться навесні 2026 року, де за вихід на Євро поборються переможці груп елітного раунду.

Турнірна таблиця групи 5 після 3 туру: