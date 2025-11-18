Украина U19 разгромила Словакию и возглавила группу отбора на Евро-2026

Юниорская сборная Украины по футболу продолжает безупречный старт в отборе на чемпионат Европы-2026.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Третья победа подряд и выход в элитраунд

Начало квалификации для Украины U19 было блестящим: в первом туре команда обыграла Албанию, а во втором разгромила Черногорию со счетом 3:0.

Благодаря этим результатам украинские юниоры досрочно обеспечили себе выход в элитраунд отбора.

Как проходил матч со Словакией

Уже на 17-й минуте счет открыл Дмитрий Богданов после подачи с углового от Богдана Редушко.

На 33-й минуте преимущество команды удвоил Кирилл Дигтяр, а в компенсированное время первого тайма Богдан Попов нанес удар по воротам соперника, и защитник Словакии Доминик Балог отправил мяч в собственные ворота - 3:0.

Итоги группы и следующие шаги

С тремя победами в трех матчах Украина U19 завершила первый этап отбора на первом месте, набрав 9 очков и имея разницу мячей 9:0. Словакия, несмотря на поражение, осталась второй в группе.

Следующий раунд квалификации состоится весной 2026 года, где за выход на Евро поборются победители групп элитного раунда.

Турнирная таблица группы 5 после 3 тура: