Украина U19 разгромила Словакию и возглавила группу отбора на Евро-2026
Юниорская сборная Украины по футболу продолжает безупречный старт в отборе на чемпионат Европы-2026.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.
Третья победа подряд и выход в элитраунд
Начало квалификации для Украины U19 было блестящим: в первом туре команда обыграла Албанию, а во втором разгромила Черногорию со счетом 3:0.
Благодаря этим результатам украинские юниоры досрочно обеспечили себе выход в элитраунд отбора.
Как проходил матч со Словакией
Уже на 17-й минуте счет открыл Дмитрий Богданов после подачи с углового от Богдана Редушко.
На 33-й минуте преимущество команды удвоил Кирилл Дигтяр, а в компенсированное время первого тайма Богдан Попов нанес удар по воротам соперника, и защитник Словакии Доминик Балог отправил мяч в собственные ворота - 3:0.
Итоги группы и следующие шаги
С тремя победами в трех матчах Украина U19 завершила первый этап отбора на первом месте, набрав 9 очков и имея разницу мячей 9:0. Словакия, несмотря на поражение, осталась второй в группе.
Следующий раунд квалификации состоится весной 2026 года, где за выход на Евро поборются победители групп элитного раунда.
Турнирная таблица группы 5 после 3 тура:
- Украина - 9 очков, разница голов 9:0
- Словакия - 4, 3:3
- Черногория - 3, 1:6
- Албания - 1, 0:4
