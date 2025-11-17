Хто їде на мундіаль, а хто зіграє в плей-офф з Україною: результати відбору ЧС-2026 сьогодні
17 жовтня завершилися кваліфікаційні турніри чемпіонату світу-2026 в трьох європейських групах. За їхніми підсумками визначилися ще два учасники мундіаля та стільки ж потенційних суперників збірної України в стикових матчах.
Про те, які команди куди потрапили – розповідає РБК-Україна.
Група А
Доля двох перших місць вирішувалась в очному протистоянні лідерів: Німеччина у Лейпцигу приймала команду Словаччини. Суперники мали рівну кількість очок – по 12.
У першій зустрічі у вересні словаки вдома сенсаційно переграли німців – 2:0. Але "бундестім" на дистанції відбору набила кращу різницю голів ("плюс 7" у німців проти "плюс 3" – у словаків). Тож господарів влаштовувала і нічия, тоді як гостям треба було обов'язково перемагати.
Втім підопічні Юліана Нагельсмана не ставили перед собою дрібних завдань. Ще до перерви вони відправили у ворота словаків чотири м'ячі без відповіді. А завершилось усе феєричним розгромом - 6:0.
Німеччина яскраво кваліфікувалась у фінал мундіалю, Словаччина – зіграє в стиках.
Матчі сьогодні
Німеччина – Словаччина – 6:0
Північна Ірландія – Люксембург – 1:0
Підсумкова турнірна таблиця
- Німеччина – 15 очок (м'ячі – 16:3)
- Словаччина – 12 (6:8)
- Півн. Ірландія – 9 (7:6)
- Люксембург – 0 (1:13)
Група G
У цьому квінтеті всі чекали формального завершення. Нідерланди перед останнім туром випереджали Польщу на три бали та грали вдома з Литвою. "Кадра" проводила матч на виїзді з Мальтою. "Помаранчеві" мали величезну перевагу над поляками у різниці голів – "плюс 19" проти "плюс 6".
Тому, для зміни лідера потрібна була якась революційна ситуація з неймовірними розгромами Польщі над Мальтою, та Литви – над Нідерландами.
Чудес, звісно, не сталося. Тому Нідерланди святкують та готуються до мундіалю, а поляки чекають на суперників у плей-офф.
Матчі сьогодні
Нідерланди – Литва – 4:0
Мальта – Польща – 2:3
Підсумкова турнірна таблиця
- Нідерланди – 20 очок (м'ячі – 27:4)
- Польща – 17 (14:7)
- Фінляндія – 10 (8:14)
- Мальта – 5 (4:19)
- Литва – 3 (6:15)
Група L
Останній тур у цій групі вже не мав абсолютно ніякого турнірного значення. Хорватія достроково вийшла на ЧС, а Чехія – у плей-офф.
Матчі сьогодні
Чехія – Гібралтар – 6:0
Чорногорія – Хорватія – 2:3
Підсумкова турнірна таблиця
- Хорватія – 22 очки (м'ячі – 26:4)
- Чехія – 16 (18:8)
- Фарери – 12 (11:9)
- Чорногорія – 9 (8:17)
- Гібралтар – 0 (3:28)
Хто вже вийшов на ЧС-2026
Уже визначилися 34 із 48-ми учасників прийдешнього мундіалю.
Повний список відомих учасників ЧС-2026:
Господарі турніру (3/3): США, Канада, Мексика
Африка (9/9): Марокко, Туніс, Єгипет, Алжир, Гана, Кабо-Верде, ПАР, Сенегал, Кот-д'Івуар
Азія (8/8): Японія, Іран, Узбекистан, Південна Корея, Йорданія, Австралія, Катар, Саудівська Аравія
Південна Америка (6/6): Аргентина, Бразилія, Уругвай, Еквадор, Колумбія, Парагвай
Північна Америка (0/3): -
Океанія (1/1): Нова Зеландія
Європа (7/16): Англія, Франція, Ховатія, Португалія, Норвегія, Німеччина, Нідерланди
Міжконтинентальний плей-офф (0/2): –
