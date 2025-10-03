ua en ru
Україна U-19 програла Іспанії на Євро з футзалу: українці залишилися без фіналу

П'ятниця 03 жовтня 2025 20:13
Україна U-19 програла Іспанії на Євро з футзалу: українці залишилися без фіналу Збірна України U-19 завершила виступ на чемпіонаті Європи з футзалу 2025 року (фото: facebook.com/UKRAINEFUTSAL)
Автор: Катерина Урсатій

Збірна України U-19 завершила виступ на чемпіонаті Європи з футзалу 2025 року на стадії півфіналу. У матчі проти Іспанії українці поступилися з рахунком 4:7, не зумівши подолати оборону суперника та пробитися у фінал турніру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Україна почала впевнено, але не втримала перевагу

У першій половині зустрічі обидві команди контролювали гру, проте перший гол був забитий вже на 4-й хвилині на користь Іспанії.

Українські гравці швидко відігралися - Богдан Цап зрівняв рахунок, а Артем Клімчук навіть вивів команду вперед.

Однак іспанці скористалися тайм-аутом і відновили рівновагу, а до кінця тайму Лаос вивів Іспанію у лідери - 3:2.

Друга половина: надійна гра іспанців та прикрі помилки України

Другий тайм розпочався для "синьо-жовтих" не найкраще: Іспанія швидко подвоїла, а потім і потроїла перевагу.

Українці ризикували, шукали моменти для атаки і забили двічі - відзначилися Олександр Шпак дальнім ударом та Першин у форматі 5 на 4.

Проте точні та холоднокровні дії суперників, а також автогол Шпака, не дозволили Україні скоротити відставання.

Третій поспіль півфінал без фіналу

Для України це вже третій поспіль виліт у півфіналі юніорського Євро з футзалу. На попередніх чемпіонатах 2022 і 2023 років "синьо-жовті" поступалися відповідно Португалії та Іспанії.

Нагадаємо, що на Євро-2025 українці пройшли у півфінал завдяки перемозі над Італією у вирішальному матчі групового етапу, посівши друге місце у групі.

Також читайте, чи буде футзал на Олімпійських іграх у Лос-Анджелесі.

Крім того, дивіться, як виглядає м'яч чемпіонату світу-2026, і дізнайтеся у чому його унікальність.

