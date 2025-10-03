Украина U-19 проиграла Испании на Евро по футзалу: украинцы остались без финала
Сборная Украины U-19 завершила выступление на чемпионате Европы по футзалу 2025 года на стадии полуфинала. В матче против Испании украинцы уступили со счетом 4:7, не сумев преодолеть оборону соперника и пробиться в финал турнира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.
Украина начала уверенно, но не удержала преимущество
В первой половине встречи обе команды контролировали игру, однако первый гол был забит уже на 4-й минуте в пользу Испании.
Украинские игроки быстро отыгрались - Богдан Цап сравнял счет, а Артем Климчук даже вывел команду вперед.
Однако испанцы воспользовались тайм-аутом и восстановили равновесие, а к концу тайма Лаос вывел Испанию в лидеры - 3:2.
Вторая половина: надежная игра испанцев и досадные ошибки Украины
Второй тайм начался для "сине-желтых" не лучшим образом: Испания быстро удвоила, а затем и утроила преимущество.
Украинцы рисковали, искали моменты для атаки и забили дважды - отличились Александр Шпак дальним ударом и Першин в формате 5 на 4.
Однако точные и хладнокровные действия соперников, а также автогол Шпака, не позволили Украине сократить отставание.
Третий подряд полуфинал без финала
Для Украины это уже третий подряд вылет в полуфинале юниорского Евро по футзалу. На предыдущих чемпионатах 2022 и 2023 годов "сине-желтые" уступали соответственно Португалии и Испании.
Напомним, что на Евро-2025 украинцы прошли в полуфинал благодаря победе над Италией в решающем матче группового этапа, заняв второе место в группе.
