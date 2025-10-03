ua en ru
Пт, 03 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Украина U-19 проиграла Испании на Евро по футзалу: украинцы остались без финала

Пятница 03 октября 2025 20:13
UA EN RU
Украина U-19 проиграла Испании на Евро по футзалу: украинцы остались без финала Сборная Украины U-19 завершила выступление на чемпионате Европы по футзалу 2025 года (фото: facebook.com/UKRAINEFUTSAL)
Автор: Екатерина Урсатий

Сборная Украины U-19 завершила выступление на чемпионате Европы по футзалу 2025 года на стадии полуфинала. В матче против Испании украинцы уступили со счетом 4:7, не сумев преодолеть оборону соперника и пробиться в финал турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Украина начала уверенно, но не удержала преимущество

В первой половине встречи обе команды контролировали игру, однако первый гол был забит уже на 4-й минуте в пользу Испании.

Украинские игроки быстро отыгрались - Богдан Цап сравнял счет, а Артем Климчук даже вывел команду вперед.

Однако испанцы воспользовались тайм-аутом и восстановили равновесие, а к концу тайма Лаос вывел Испанию в лидеры - 3:2.

Вторая половина: надежная игра испанцев и досадные ошибки Украины

Второй тайм начался для "сине-желтых" не лучшим образом: Испания быстро удвоила, а затем и утроила преимущество.

Украинцы рисковали, искали моменты для атаки и забили дважды - отличились Александр Шпак дальним ударом и Першин в формате 5 на 4.

Однако точные и хладнокровные действия соперников, а также автогол Шпака, не позволили Украине сократить отставание.

Третий подряд полуфинал без финала

Для Украины это уже третий подряд вылет в полуфинале юниорского Евро по футзалу. На предыдущих чемпионатах 2022 и 2023 годов "сине-желтые" уступали соответственно Португалии и Испании.

Напомним, что на Евро-2025 украинцы прошли в полуфинал благодаря победе над Италией в решающем матче группового этапа, заняв второе место в группе.

Также читайте, будет ли футзал на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе.

Кроме того, смотрите, как выглядит мяч чемпионата мира-2026, и узнайте в чем его уникальность.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная Украины
Новости
Шатдаун в США повлияет на поставки оружия Украине? Что говорят в МИДе
Шатдаун в США повлияет на поставки оружия Украине? Что говорят в МИДе
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным