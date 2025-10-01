Україна U-19 пробилася у півфінал Євро-2025: наступний суперник уже відомий

Юніорська збірна України з футзалу пробилася до півфіналу чемпіонату Європи-2025. У вирішальному матчі групового етапу команда Ігоря Москвичова здолала Італію з рахунком 2:0.

Про те, як зіграли "синьо-жовті" - розповідає РБК-Україна .

Україна вдруге в історії переграла Італію

"Синьо-жовті" розпочали турнір із перемоги над господарями чемпіонату, Молдовою (7:0).

У другому турі українці поступилися чинним чемпіонам Європи Португалії (0:4). Таким чином, зустріч з Італією мала визначальне значення для виходу в плейоф.

Нагадаємо, команди вже зустрічалися на Євро-2023, і тоді мінімальну перемогу здобули італійці (2:1).

Як проходив матч

Перший тайм завершився без голів. При цьому збірна України мала незначну перевагу за ударами в площину воріт – 13:10. Голкіпер Іван Белімов кілька разів врятував команду від пропущеного м’яча.

На початку другого тайму Назар Першин мав шанс відкрити рахунок, але його удар прийняла стійка.

Згодом саме він став автором гольової передачі: на 27-й хвилині Першин прострілив з флангу, а Олександр Шпак після добивання відкрив рахунок.

Італійці активізувалися, але знову кілька разів команду виручив Белімов. На 36-й хвилині українці двічі влучили у поперечку, але на 39-й хвилині Першин таки подвоїв перевагу, забивши у порожні ворота.

Матч завершився перемогою збірної України - 2:0.

Турнірне становище

Завдяки цій перемозі Україна завершила груповий етап на другому місці у квартеті А з 6 очками та втретє поспіль вийшла до півфіналу юніорського Євро.

Група А:

Португалія - 9 очок (21:1) Україна 0 6 (9:4) Італія - 3 (8:11) Молдова - 0 (2:24)

Хто стане суперником

У півфіналі "синьо-жовті" зіграють проти дворазових чемпіонів Європи, збірної Іспанії. Іспанці виграли всі три матчі у групі В: здолали Туреччину (3:0), Чехію (3:2) та Словенію (6:2).

Матч Іспанія - Україна відбудеться 3 жовтня о 18:00 за київським часом.