Представили офіційний м'яч чемпіонату світу-2026: у чому його унікальність (фото)

П'ятниця 03 жовтня 2025 10:03
Представили офіційний м'яч чемпіонату світу-2026: у чому його унікальність (фото)
Автор: Андрій Костенко

Німецький бренд Adidas представив "Тріонда" – офіційний м'яч для ЧС-2026.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Х виробника.

Символіка та дизайн

М'яч отримав назву "Тріонда" (Trionda), що поєднує в собі одразу дві ідеї.

"Tri" означає три країни-господарі ЧС-2026 – США, Канаду та Мексику, які символізують відповідні кольори: синій, червоний та зелений. А "onda" в перекладі з іспанської – хвиля чи настрій, що відображено у хвилястому візерунку.

Представили офіційний м'яч чемпіонату світу-2026: у чому його унікальність (фото)

Кліматичні випробування

Це перший в історії чемпіонатів світу м'яч, створений спеціально для різних кліматичних умов.

Турнір відбудеться у 16 містах – від північного канадського Ванкувера до спекотного Мехіко. Вологість, температура та висота над рівнем моря стали головними критеріями при випробуваннях.

Adidas тестувала м'яч спершу у лабораторіях, а потім на полі у кількох містах-господарях за участю гравців з МЛС та мексиканської ліги.

Штучний інтелект усередині

"Тріонда", як і попередній "Аль Ріхла" (м'яч для ЧС-2022 у Катарі), оснащений чипом для збору даних, але тепер він розташований збоку.

Завдяки ШІ система допомагає арбітрам ухвалювати більш точні та швидкі рішення, а також фіксує нові метрики для аналітики футболу – від кількості дотиків під час дриблінгу до швидкісних навантажень.

Представили офіційний м'яч чемпіонату світу-2026: у чому його унікальність (фото)

Найбільш протестований м'яч в історії

Adidas наголошує, що "Тріонда" пройшов рекордну кількість випробувань. Компанія врахувала критику попередніх моделей – "Джабулані" (ЧС-2010) та "Телстар" (ЧС-2018), які вважалися занадто непередбачуваними.

Новий м'яч складається з чотирьох панелей, тоді як "Аль Ріхла" мав 20. Це дозволило поліпшити аеродинаміку, стабільність у польоті та точність ударів.

У тестуваннях брали участь як аматори, так і професійні гравці, а також науковці з університету Лафборо (Велика Британія), де м'яч перевіряли у вітрових тунелях.

Перший офіційний матч

Національні збірні, що проб'ються у фінал ЧС-2026, отримають новий м'яч для тренувань за кілька місяців до старту турніру.

А перший офіційний матч зіграють "Тріондою" 11 червня на стадіоні "Ацтека" у Мехіко.

