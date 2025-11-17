Україна та суперники в плей-офф ЧС-2026: коли і де дивитися жеребкування онлайн

Збірна України, посівши друге місце в своїй відбірковій групі, отримала право зіграти в стикових матчах за вихід на чемпіонат світу-2026. Щоб потрапити на мундіаль, "синьо-жовтим" потрібно здолати ще двох суперників.
Коли відбудеться жеребкування плей-офф та де дивитися церемонію наживо – підкаже РБК-Україна.
Церемонія запланована на четвер, 20 листопада. Вона пройде в штаб-квартирі ФІФА у швейцарському Цюриху. Початок – о 14:00 за київським часом.
Спершу оголосять пари міжконтинентального плей-офф (шість команд боротимуться за два місця на мундіалі). Далі визначать шляхи для 16 європейських збірних, які розподілять на чотири окремі турнірні маршрути.
У кожному шляху відбудуться півфінал і фінал у форматі одного матчу. За їхнім підсумком Європа отримає чотири додаткові путівки на ЧС-2026.
Станом на зараз вже гарантовані і потенційні учасники стиків розподіляються за кошиками наступним чином.
Кошик 1
Кошик 2
Кошик 3
Кошик 4 (команди з Ліги націй)
У півфіналах зіграють: 1-й кошик проти 4-го, 2-й – проти 3-го. Переможці цих матчів зустрінуться у фіналі своїх шляхів. Ігри заплановані на 26 та 31 березня 2026 року.
Збірна України, яка здобула путівку до плей-офф після перемоги над Ісландією, наразі перебуває у першому кошику. Це означає, що в півфіналі команда Сергія Реброва може зустрітися з однією зі збірних 4-го кошика:
Водночас ФІФА вже оголосила, що спеціально оновить рейтинги до жеребкування та опублікує нову версію 19 листопада.
Тому можлива зміна позицій у рейтингу, яка може відправити Україну до другого кошика. У такому разі першим суперником стане команда з третього.
В Україні трансляцію заходу покаже MEGOGO, що володіє правами на турніри ФІФА. Також церемонію можна буде переглянути на офіційному сайті ФІФА.
