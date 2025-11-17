Украина и соперники в плей-офф ЧМ-2026: когда и где смотреть жеребьевку онлайн

Когда и где пройдет жеребьевка

Церемония запланирована на четверг, 20 ноября. Она пройдет в штаб-квартире ФИФА в швейцарском Цюрихе. Начало - в 14:00 по киевскому времени.

Сначала объявят пары межконтинентального плей-офф (шесть команд будут бороться за два места на мундиале). Далее определят пути для 16 европейских сборных, которые распределят на четыре отдельных турнирных маршрута.

В каждом пути состоятся полуфинал и финал в формате одного матча. По их итогу Европа получит четыре дополнительные путевки на ЧМ-2026.

Участники и корзины

По состоянию на сейчас уже гарантированные и потенциальные участники стыков распределяются по корзинам следующим образом.

Корзина 1

Италия (7-е место в Европе в рейтинге ФИФА)

Турция (13)

Украина (14)

Польша (17)

Корзина 2

Уэльс (18)

Словакия (21)

Шотландия (22)

Чехия (25)

Корзина 3

Ирландия (28)

Албания (29)

Босния и Герцеговина (32)

Косово (38)

Корзина 4 (команды из Лиги наций)

Швеция (23)

Румыния (26)

Северная Македония (30)

Северная Ирландия (33)

В полуфиналах сыграют: 1-я корзина против 4-й, 2-й - против 3-й. Победители этих матчей встретятся в финале своих путей. Игры запланированы на 26 и 31 марта 2026 года.

С кем может пересечься Украина

Сборная Украины, которая получила путевку в плей-офф после победы над Исландией, сейчас находится в первой корзине. Это означает, что в полуфинале команда Сергея Реброва может встретиться с одной из сборных 4-й корзины:

Швецией

Румынией

Северной Ирландией

Северной Македонией

В то же время ФИФА уже объявила, что специально обновит рейтинги до жеребьевки и опубликует новую версию 19 ноября.

Поэтому возможно изменение позиций в рейтинге, которое может отправить Украину во вторую корзину. В таком случае первым соперником станет команда из третьей.

Где смотреть жеребьевку

В Украине трансляцию мероприятия покажет MEGOGO, владеющий правами на турниры ФИФА. Также церемонию можно будет посмотреть на официальном сайте ФИФА.