ua en ru
Вт, 07 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Пролетіли повз Євро: збірна України U-17 драматично поступилася Італії на останніх хвилинах

Вівторок 07 жовтня 2025 17:58
UA EN RU
Пролетіли повз Євро: збірна України U-17 драматично поступилася Італії на останніх хвилинах Фото: Вітчизняна команда 17-річних не зіграє на чемпіонаті Європи (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

Юнацька збірна України U-17 вибула з відбору на Євро-2026: поразка Італії позбавила шансів на продовження боротьби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Євро-2026 (U-17), кваліфікація, 3-й тур

Україна – Італія – 1:2

Голи: Квіквінія, 55 – Джамматтеї, 34, Перілло, 85

Як пройшла гра

Поєдинок розпочався з обережної гри обох команд, однак наприкінці першого тайму ініціативу перехопили італійці. На 34-й хвилині Джоеле Джамматтеї точним ударом у праву дев'ятку відкрив рахунок.

У другому таймі "синьо-жовті" зуміли відновити рівновагу. Після серії рикошетів м'яч у ворота суперників головою відправив Володимир Квіквінія. Проте втримати нічию українцям не вдалося – на 85-й хвилині вирішальний гол забив Дієго Перілло.

Підсумки України у відборі

Перед заключним туром українська команда очолювала таблицю групи з чотирма очками після нічиєї з Чорногорією (1:1) та перемоги над Естонією (2:0). Однак поразка від Італії залишила нашу збірну поза топ-2, що давало право на участь у наступному етапі відбору.

Турнірна таблиця групи:

  1. Чорногорія – 7 очок (м'ячі – 4:2)
  2. Італія – 6 (11:4)
  3. Україна – 4 (4:3)
  4. Естонія – 0 (1:11)

Пролетіли повз Євро: збірна України U-17 драматично поступилася Італії на останніх хвилинах

Що далі

Чемпіонат Європи U-17 2026 року стане першим, що пройде за оновленою системою з Лігою А та Лігою B, де юнацькі збірні борються не лише за путівки на фінальний турнір, а й за місце в елітному дивізіоні континенту.

Україна завершила боротьбу за вихід на юнацький чемпіонат Європи-2026. Натомість наша збірна продовжить виступи у Лізі В. Команди цієї ліги у другому раунді боротимуться за підвищення у класі перед відбором на Євро-2028 серед команд U-19.

Раніше повідомили, про чергову втрату збірної України перед жовтневими матчами ЧС-2026.

Також читайте, де і коли дивитися гру України з Іспанією – вирішальну битву за чвертьфінал ЧС U-20.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол
Новини
У ЗСУ збільшують підрозділи безпілотних систем: Сирський озвучив успіхи за вересень
У ЗСУ збільшують підрозділи безпілотних систем: Сирський озвучив успіхи за вересень
Аналітика
ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи