ua en ru
Пт, 05 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Молодіжна збірна України розпочинає шлях на Олімпіаду: як здобути путівку в Лос-Анджелес-2028

Друскінінкай, П'ятниця 05 вересня 2025 15:38
UA EN RU
Молодіжна збірна України розпочинає шлях на Олімпіаду: як здобути путівку в Лос-Анджелес-2028 Фото: Головний тренер "синьо-жовтих" Унаї Мельгоса (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

5 вересня – знаковий день не лише для національної футбольної збірної, а й для молодіжної команди. Підопічні іспанського фахівця Унаї Мельгоси стартують у кваліфікації Євро-2027 (U-21) – турніру, через який буде здійснюватися відбір на Олімпіаду в Лос-Анджелесі.

Про старт команди та шлях на олімпійський турнір – розповідає РБК-Україна.

Кваліфікація Євро-2017

У відбірковому турнірі молодіжної першості континенту "синьо-жовті" потрапили в групу Н. Тут її суперниками стали збірні Хорватії, Угорщини, Туреччини та Литви.

У період з 5 вересня поточного року до 2 жовтня наступного – наша команда проведе з суперниками вісім поєдинків. За підсумками турніру в групі найкраща команда квінтету отримає пряму путівку в фінал, а друга – потрапить у стикові матчі.

У фінальній частині, яка пройде в Албанії та Сербії у червні 2027 року, візьмуть участь 16 збірних. Вони розіграють не лише чемпіонське звання та медалі, а й визначать учасників Олімпіади-2028 від зони УЄФА.

Свій перший матч у відборі українці зіграють у Литві проти місцевої команди. Поєдинок відбудеться на стадіоні в місті Друскінінкай. Початок – о 19:00 за Києвом.

Розклад матчів збірної України у кваліфікації Євро-2027 (U-21):

  • 5.09.2025. Литва – Україна
  • 10.10.2025. Україна – Угорщина
  • 14.10.2025. Хорватія – Україна
  • 14.11.2025. Туреччина – Україна
  • 27.03.2026. Україна – Литва
  • 31.03.2026. Угорщина – Україна
  • 26.09.2026. Україна – Туреччина
  • 2.10.2026. Україна – Хорватія

Молодіжна збірна України розпочинає шлях на Олімпіаду: як здобути путівку в Лос-Анджелес-2028

Артем Сткепанов на тренуванні команди (фото: УАФ)

Хто у складі команди на стартовий матч

У заявку молодіжної збірної увійшли 24 футболісти. Дев'ять з них – легіонери. Зокрема, до складу потрапив Артем Степанов, який мав конфлікт з тренерським штабом Дмитра Михайленка збірної України U-20 та не приїжджав на виклики в березні та червні.

Найбільше представництво в команді мають "Карпати" – три гравці. По два футболісти представляють "Металіст 1925", "Колос", "Полісся" та "Рух".

Зі складу молодіжної команди, який представляв Україну на Євро-2025, увійшли лише два футболісти: голкіпер іспанської "Жирони" Владислав Крапивцов та захисник "Металіста 1925" Ілля Крупський.

Склад молодіжної збірної України:

Воротарі: Владислав Крапівцов ("Жирона", Іспанія), Ілля Попович ("Кішварда", Угорщина), Іван Пахолюк ("Колос")

Захисники: Андрій Кітела, Богдан Слюбик (обидва – "Рух"), Ілля Крупський ("Металіст 1925"), В'ячеслав Кульбачук ("Дебрецен", Угорщина), Микола Огарков ("Олександрія"), Сергій Корнійчук ("Полісся"), Микола Киричок ("Карпати"), Даніель Вернаттус ("Металіст")

Півзахисники: Олег Федор, Артур Шах (обидва – "Карпати"), Роман Саленко ("Зоря"), Рамік Гаджиєв ("Металіст 1925"), Тимур Тутеров ("Сандерленд", Англія), Геннадій Синчук ("Монреаль", Канада), Максим Мельниченко ("Полісся"), Артем Гусол ("Колос"), Данило Кревсун ("Боруссія" Д, Німеччина), Іван Варфоломєєв ("Лінкольн Сіті", Англія)

Нападники: Артем Степанов ("Нюрнберг", Німеччина), Олександр Пищур ("Дьйор", Угорщина), Матвій Пономаренко ("Динамо").

Молодіжна збірна України розпочинає шлях на Олімпіаду: як здобути путівку в Лос-Анджелес-2028

Де дивитися матч з Литвою

Відеотрансляція матчу буде доступна на офіційному YouTube-каналі УАФ.

Раніше ми повідомили офіційну заявку національної збірної України на матч відбору ЧС-2026 з Францією.

Також читайте де сьогодні дивитися матч Україна – Франція безкоштовно.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол
Новини
"Мадяр" підтвердив удари по Рязанському НПЗ та нафтобазі в окупованому Луганську
"Мадяр" підтвердив удари по Рязанському НПЗ та нафтобазі в окупованому Луганську
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії