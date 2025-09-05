Молодіжна збірна України розпочинає шлях на Олімпіаду: як здобути путівку в Лос-Анджелес-2028

5 вересня – знаковий день не лише для національної футбольної збірної, а й для молодіжної команди. Підопічні іспанського фахівця Унаї Мельгоси стартують у кваліфікації Євро-2027 (U-21) – турніру, через який буде здійснюватися відбір на Олімпіаду в Лос-Анджелесі.

Про старт команди та шлях на олімпійський турнір – розповідає РБК-Україна .

Кваліфікація Євро-2017

У відбірковому турнірі молодіжної першості континенту "синьо-жовті" потрапили в групу Н. Тут її суперниками стали збірні Хорватії, Угорщини, Туреччини та Литви.

У період з 5 вересня поточного року до 2 жовтня наступного – наша команда проведе з суперниками вісім поєдинків. За підсумками турніру в групі найкраща команда квінтету отримає пряму путівку в фінал, а друга – потрапить у стикові матчі.

У фінальній частині, яка пройде в Албанії та Сербії у червні 2027 року, візьмуть участь 16 збірних. Вони розіграють не лише чемпіонське звання та медалі, а й визначать учасників Олімпіади-2028 від зони УЄФА.

Свій перший матч у відборі українці зіграють у Литві проти місцевої команди. Поєдинок відбудеться на стадіоні в місті Друскінінкай. Початок – о 19:00 за Києвом.

Розклад матчів збірної України у кваліфікації Євро-2027 (U-21):

5.09.2025. Литва – Україна

10.10.2025. Україна – Угорщина

14.10.2025. Хорватія – Україна

14.11.2025. Туреччина – Україна

27.03.2026. Україна – Литва

31.03.2026. Угорщина – Україна

26.09.2026. Україна – Туреччина

2.10.2026. Україна – Хорватія

Артем Сткепанов на тренуванні команди (фото: УАФ)

Хто у складі команди на стартовий матч

У заявку молодіжної збірної увійшли 24 футболісти. Дев'ять з них – легіонери. Зокрема, до складу потрапив Артем Степанов, який мав конфлікт з тренерським штабом Дмитра Михайленка збірної України U-20 та не приїжджав на виклики в березні та червні.

Найбільше представництво в команді мають "Карпати" – три гравці. По два футболісти представляють "Металіст 1925", "Колос", "Полісся" та "Рух".

Зі складу молодіжної команди, який представляв Україну на Євро-2025, увійшли лише два футболісти: голкіпер іспанської "Жирони" Владислав Крапивцов та захисник "Металіста 1925" Ілля Крупський.

Склад молодіжної збірної України:

Воротарі: Владислав Крапівцов ("Жирона", Іспанія), Ілля Попович ("Кішварда", Угорщина), Іван Пахолюк ("Колос")

Захисники: Андрій Кітела, Богдан Слюбик (обидва – "Рух"), Ілля Крупський ("Металіст 1925"), В'ячеслав Кульбачук ("Дебрецен", Угорщина), Микола Огарков ("Олександрія"), Сергій Корнійчук ("Полісся"), Микола Киричок ("Карпати"), Даніель Вернаттус ("Металіст")

Півзахисники: Олег Федор, Артур Шах (обидва – "Карпати"), Роман Саленко ("Зоря"), Рамік Гаджиєв ("Металіст 1925"), Тимур Тутеров ("Сандерленд", Англія), Геннадій Синчук ("Монреаль", Канада), Максим Мельниченко ("Полісся"), Артем Гусол ("Колос"), Данило Кревсун ("Боруссія" Д, Німеччина), Іван Варфоломєєв ("Лінкольн Сіті", Англія)

Нападники: Артем Степанов ("Нюрнберг", Німеччина), Олександр Пищур ("Дьйор", Угорщина), Матвій Пономаренко ("Динамо").

Де дивитися матч з Литвою

Відеотрансляція матчу буде доступна на офіційному YouTube-каналі УАФ.