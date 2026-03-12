Україна може втратити квоту в біатлоні: розклад гонок і трансляцій вирішального етапу Кубка світу

Етап Кубка світу в естонському Отепяя, що стартує сьогодні, 12 березня, стане моментом істини для жіночої збірної України. Результати найближчих гонок визначать, скільки біатлоністок зможуть виходити на старт в особистих дисциплінах наступного року.

Розклад гонок та трансляцій на етапі – підкаже РБК-Україна .

Останній шанс на порятунок

Наразі жіноча команда України перебуває на 14-му місці в заліку Кубка націй. Ситуація близька до критичної: відставання від десятої позиції складає 424 очки.

Якщо за підсумками естонського етапу "синьо-жовтим" не вдасться суттєво скоротити цей розрив, вони достроково втратять одну квоту на особисті старти. Це означатиме, що наступного сезону Україна зможе виставляти лише чотирьох спортсменок замість нинішніх п'яти. Оскільки на фінальному етапі в норвезькому Голменколлені лише одна гонка (спринт) піде до заліку, Отепяя залишається останнім шансом на порятунок.

Чоловічий склад на сьогодні

Поки жінки готуються до свого старту (перша гонка – 13 березня), сьогодні о 16:15 на дистанцію спринту вийдуть чоловіки.

Україну представлятимуть Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Цимбал, Богдан Борковський та Артем Тищенко.

Розклад етапу та де дивитися

Етап триватиме з 12 до 15 березня. Його програма включає спринти, гонки переслідування та змішані естафети.

Розклад етапу в Отепяя:

Четвер, 12 березня

16:15 – Спринт, 10 км, чоловіки

П'ятниця, 13 березня

16:15 – Спринт, 7,5 км, жінки

Субота, 14 березня

14:30 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

17:00 – Гонка переслідування, 10 км, жінки

Неділя, 15 березня

13:35 – Одиночна змішана естафета

15:40 – Змішана естафета

Усі гонки можна буде переглянути на телеканалі та сайті "Суспільне Спорт". Також прямі ефіри забезпечать регіональні телеканали "Суспільного".