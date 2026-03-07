ua en ru
Естафетний прорив на Кубку світу: збірна України повторила свій найкращий результат у сезоні

18:34 07.03.2026 Сб
2 хв
Чоловіча команда фінішувала на сьомій позиції в першій гонці після Олімпіади-2026
aimg Андрій Костенко
Естафетний прорив на Кубку світу: збірна України повторила свій найкращий результат у сезоні Дмитро Підручний (фото: biathlon.com.ua)

У фінському Контіолахті в межах сьомого етапу Кубка світу з біатлону відбулася чоловіча естафета. Оновлений склад збірної України зумів продемонструвати високу конкурентність, повторивши власний топ-результат у сезоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати гонки.

Читайте також: Перше "золото" України: Меркушина тріумфувала у масстарті на юніорському ЧС-2026

Тактичні ротації та впевнений старт

Тренерський штаб виставив на гонку Богдана Цимбала, Віталія Мандзина, Богдана Борковського та Дмитра Підручного. У порівнянні з олімпійським складом відбулася одна зміна – Цимбал замінив Тараса Лесюка.

Богдан блискуче впорався з роллю стартера, передавши естафету 11-м із відставанням від лідера лише у 26 секунд.

На другому етапі Мандзин зумів підняти команду на три позиції. Українець вразив швидкістю на дистанції, показавши третій результат за темпом серед усіх біатлоністів на своєму етапі, що дозволило команді закріпитися у вісімці лідерів.

Драма Борковського та лідерство Підручного

Справжні емоційні гойдалки чекали на вболівальників на третьому етапі. Борковський після першої стрільби сенсаційно підняв Україну на 6-те місце. Проте через два додаткові патрони на наступному вогневому рубежі він втратив темп і передав естафету 12-м.

Виправляти ситуацію традиційно взявся капітан збірної – Підручний. Досвідчений лідер провів феноменальний етап, відігравши одразу п'ять позицій. Завдяки влучній стрільбі та швидкому останньому колу він привів Україну до фінішу на сьомому місці.

Це повторення найкращого результату команди в сезоні. Сьомими "синьо-жовті" також фінішували на етапі в австрійському Гохфільцені.

Боротьба за "золото"

Перемогу в гонці вирвала збірна Норвегії. Перед останнім вогневим рубежем лідирувала Франція з перевагою у 40 секунд, проте лідер французів Кантен Фійон-Має провалив стрільбу, чим скористалися норвежці, оформивши черговий тріумф.

Результати чоловічої естафети:

  1. Норвегія (0+7) 1:13:30.7
  2. Франція (0+6) +19.1
  3. Швеція (1+10) +48.1
  4. Фінляндія (0+6) +53.2
  5. США (1+7) +1:23.1
  6. Німеччина (2+11) +1:43.0
  7. Україна (0+8) +1:51.0

Що далі

Програма фінського етапу Кубка світу завершиться у неділю, 8 березня.

О 14:30 за Києвом розпочнеться жіноча естафета (4х6 км). А о 17:55 закриє програму чоловічий масстарт (15 км).

Раніше ми розповіли, як Підручний врятував Україну від повного провалу на Кубку світу.

