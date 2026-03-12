ua en ru
Чт, 12 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Украина может потерять квоту в биатлоне: расписание гонок и трансляций решающего этапа Кубка мира

11:44 12.03.2026 Чт
2 мин
Есть большой риск сокращения состава на следующий сезон
aimg Андрей Костенко
Украина может потерять квоту в биатлоне: расписание гонок и трансляций решающего этапа Кубка мира Кристина Дмитренко (фото: biathlon.com.ua)

Этап Кубка мира в эстонском Отепяя, стартующий сегодня, 12 марта, станет моментом истины для женской сборной Украины. Результаты ближайших гонок определят, сколько биатлонисток смогут выходить на старт в личных дисциплинах в следующем году.

Расписание гонок и трансляций на этапе - подскажет РБК-Украина.

Читайте также: Этого ждали 13 лет: Украина превзошла свой лучший результат в истории биатлона

Последний шанс на спасение

Сейчас женская команда Украины находится на 14-м месте в зачете Кубка наций. Ситуация близка к критической: отставание от десятой позиции составляет 424 очка.

Если по итогам эстонского этапа "сине-желтым" не удастся существенно сократить этот разрыв, они досрочно потеряют одну квоту на личные старты. Это будет означать, что в следующем сезоне Украина сможет выставлять лишь четырех спортсменок вместо нынешних пяти. Поскольку на финальном этапе в Холменколлене лишь одна гонка (спринт) пойдет в зачет, Отепяя остается последним шансом на спасение.

Мужской состав на сегодня

Пока женщины готовятся к своему старту (первая гонка - 13 марта), сегодня в 16:15 на дистанцию спринта выйдут мужчины.

Украину будут представлять Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Богдан Цымбал, Богдан Борковский и Артем Тищенко.

Расписание этапа и где смотреть

Этап продлится с 12 по 15 марта. Его программа включает спринты, гонки преследования и смешанные эстафеты.

Расписание этапа в Отепяя:

Четверг, 12 марта

  • 16:15 - Спринт, 10 км, мужчины

Пятница, 13 марта

  • 16:15 - Спринт, 7,5 км, женщины

Суббота, 14 марта

  • 14:30 - Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
  • 17:00 - Гонка преследования, 10 км, женщины

Воскресенье, 15 марта

  • 13:35 - Одиночная смешанная эстафета
  • 15:40 - Смешанная эстафета

Все гонки можно будет посмотреть на телеканале и сайте "Суспільне Спорт". Также прямые эфиры обеспечат региональные телеканалы "Суспільного".

Ранее мы писали, как мужская сборная по биатлону повторила свой лучший результат в сезоне.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости
По 1500 грн пенсионерам и кэшбек за топливо: Зеленский анонсировал новые выплаты
По 1500 грн пенсионерам и кэшбек за топливо: Зеленский анонсировал новые выплаты
Аналитика
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко