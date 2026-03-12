Украина может потерять квоту в биатлоне: расписание гонок и трансляций решающего этапа Кубка мира
Этап Кубка мира в эстонском Отепяя, стартующий сегодня, 12 марта, станет моментом истины для женской сборной Украины. Результаты ближайших гонок определят, сколько биатлонисток смогут выходить на старт в личных дисциплинах в следующем году.
Расписание гонок и трансляций на этапе - подскажет РБК-Украина.
Последний шанс на спасение
Сейчас женская команда Украины находится на 14-м месте в зачете Кубка наций. Ситуация близка к критической: отставание от десятой позиции составляет 424 очка.
Если по итогам эстонского этапа "сине-желтым" не удастся существенно сократить этот разрыв, они досрочно потеряют одну квоту на личные старты. Это будет означать, что в следующем сезоне Украина сможет выставлять лишь четырех спортсменок вместо нынешних пяти. Поскольку на финальном этапе в Холменколлене лишь одна гонка (спринт) пойдет в зачет, Отепяя остается последним шансом на спасение.
Мужской состав на сегодня
Пока женщины готовятся к своему старту (первая гонка - 13 марта), сегодня в 16:15 на дистанцию спринта выйдут мужчины.
Украину будут представлять Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Богдан Цымбал, Богдан Борковский и Артем Тищенко.
Расписание этапа и где смотреть
Этап продлится с 12 по 15 марта. Его программа включает спринты, гонки преследования и смешанные эстафеты.
Расписание этапа в Отепяя:
Четверг, 12 марта
- 16:15 - Спринт, 10 км, мужчины
Пятница, 13 марта
- 16:15 - Спринт, 7,5 км, женщины
Суббота, 14 марта
- 14:30 - Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
- 17:00 - Гонка преследования, 10 км, женщины
Воскресенье, 15 марта
- 13:35 - Одиночная смешанная эстафета
- 15:40 - Смешанная эстафета
Все гонки можно будет посмотреть на телеканале и сайте "Суспільне Спорт". Также прямые эфиры обеспечат региональные телеканалы "Суспільного".
