Україна на межі історичного антирекорду в біатлоні: що вирішить фінал Кубка світу в Норвегії

12:49 19.03.2026 Чт
Чи втримається Україна в еліті світового біатлону - момент істини для чоловічої команди
aimg Андрій Костенко
Дмитро Підручний (фото: biathlon.com.ua)

19 березня в Норвегії стартує заключний етап Кубка світу з біатлону-2025/26. Поки лідери змагатимуться за Кришталеві глобуси, українська збірна вийде на старт заради збереження представництва на наступний рік.

Вирішальний бій за топ-10

Етап у норвезькому Голменколлені стане моментом істини для чоловічої збірної України. Після попередніх стартів в Естонії "синьо-жовті" опинилися на 11-му місці в заліку Кубка націй. Відставання від Словенії складає 65 очок.

Щоб повернутися в десятку найкращих і зберегти право виставляти п'ятьох спортсменів у наступному сезоні, українцям необхідно у Норвегії продемонструвати максимально високі результати.

Нагадаємо, жіноча збірна вже втратила розширену квоту і наступного року зможе заявляти лише чотирьох біатлоністок – це мінімум за останні 20 років.

Сюрприз у жіночому складі

Попри загальне скорочення квот, у сьогоднішньому жіночому спринті Україна виступить незвично широким складом – одразу шість спортсменок. Це стало можливим завдяки успіху Олександри Меркушиної на юніорському чемпіонаті світу, що принесло команді додаткове персональне місце на фінал сезону.

На сьогоднішню гонку вийдуть:

  • Христина Дмитренко
  • Олександра Меркушина
  • Анастасія Меркушина
  • Дарина Чалик
  • Олена Городна
  • Юлія Джима

Розклад етапу та де дивитися

Етап у норвезькому Голменколлені триватиме з 19 до 22 березня. Його програма включає спринти, гонки переслідування та масстарти.

Розклад гонок:

Четвер, 19 березня

  • 17:15 – Спринт, 7,5 км, жінки

П'ятниця, 20 березня

  • 17:15 – Спринт, 10 км, чоловіки

Субота, 21 березня

  • 14:45 – Гонка переслідування, 10 км, жінки
  • 17:15 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

Неділя, 22 березня

  • 14:45 – Масстарт, 12,5 км, жінки
  • 17:30 – Масстарт, 15 км, чоловіки

Усі гонки можна буде переглянути на телеканалі та сайті "Суспільне Спорт". Також прямі ефіри забезпечать регіональні телеканали "Суспільного".

Кабмін найближчими днями подасть до Ради єдиний законопроєкт щодо податків, - джерело
Кабмін найближчими днями подасть до Ради єдиний законопроєкт щодо податків, - джерело
