Україна на межі історичного антирекорду в біатлоні: що вирішить фінал Кубка світу в Норвегії
19 березня в Норвегії стартує заключний етап Кубка світу з біатлону-2025/26. Поки лідери змагатимуться за Кришталеві глобуси, українська збірна вийде на старт заради збереження представництва на наступний рік.
Вирішальний бій за топ-10
Етап у норвезькому Голменколлені стане моментом істини для чоловічої збірної України. Після попередніх стартів в Естонії "синьо-жовті" опинилися на 11-му місці в заліку Кубка націй. Відставання від Словенії складає 65 очок.
Щоб повернутися в десятку найкращих і зберегти право виставляти п'ятьох спортсменів у наступному сезоні, українцям необхідно у Норвегії продемонструвати максимально високі результати.
Нагадаємо, жіноча збірна вже втратила розширену квоту і наступного року зможе заявляти лише чотирьох біатлоністок – це мінімум за останні 20 років.
Сюрприз у жіночому складі
Попри загальне скорочення квот, у сьогоднішньому жіночому спринті Україна виступить незвично широким складом – одразу шість спортсменок. Це стало можливим завдяки успіху Олександри Меркушиної на юніорському чемпіонаті світу, що принесло команді додаткове персональне місце на фінал сезону.
На сьогоднішню гонку вийдуть:
- Христина Дмитренко
- Олександра Меркушина
- Анастасія Меркушина
- Дарина Чалик
- Олена Городна
- Юлія Джима
Розклад етапу та де дивитися
Етап у норвезькому Голменколлені триватиме з 19 до 22 березня. Його програма включає спринти, гонки переслідування та масстарти.
Розклад гонок:
Четвер, 19 березня
- 17:15 – Спринт, 7,5 км, жінки
П'ятниця, 20 березня
- 17:15 – Спринт, 10 км, чоловіки
Субота, 21 березня
- 14:45 – Гонка переслідування, 10 км, жінки
- 17:15 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
Неділя, 22 березня
- 14:45 – Масстарт, 12,5 км, жінки
- 17:30 – Масстарт, 15 км, чоловіки
Усі гонки можна буде переглянути на телеканалі та сайті "Суспільне Спорт". Також прямі ефіри забезпечать регіональні телеканали "Суспільного".
