Украина на грани исторического антирекорда в биатлоне: что решит финал Кубка мира в Норвегии
19 марта в Норвегии стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону-2025/26. Пока лидеры будут соревноваться за Хрустальные глобусы, украинская сборная выйдет на старт ради сохранения представительства на следующий год.
Решающий бой за топ-10
Этап в норвежском Холменколлене станет моментом истины для мужской сборной Украины. После предыдущих стартов в Эстонии "сине-желтые" оказались на 11-м месте в зачете Кубка наций. Отставание от Словении составляет 65 очков.
Чтобы вернуться в десятку лучших и сохранить право выставлять пятерых спортсменов в следующем сезоне, украинцам необходимо в Норвегии продемонстрировать максимально высокие результаты.
Напомним, женская сборная уже потеряла расширенную квоту и в следующем году сможет заявлять лишь четырех биатлонисток - это минимум за последние 20 лет.
Сюрприз в женском составе
Несмотря на общее сокращение квот, в сегодняшнем женском спринте Украина выступит необычно широким составом - сразу шесть спортсменок. Это стало возможным благодаря успеху Александры Меркушиной на юниорском чемпионате мира, что принесло команде дополнительное персональное место на финал сезона.
На сегодняшнюю гонку выйдут:
- Кристина Дмитренко
- Александра Меркушина
- Анастасия Меркушина
- Дарья Чалык
- Елена Городна
- Юлия Джима
Расписание этапа и где смотреть
Этап в норвежском Холменколлене продлится с 19 по 22 марта. Его программа включает спринты, гонки преследования и масстарты.
Расписание гонок:
Четверг, 19 марта
- 17:15 - Спринт, 7,5 км, женщины
Пятница, 20 марта
- 17:15 - Спринт, 10 км, мужчины
Суббота, 21 марта
- 14:45 - Гонка преследования, 10 км, женщины
- 17:15 - Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
Воскресенье, 22 марта
- 14:45 - Масстарт, 12,5 км, женщины
- 17:30 - Масстарт, 15 км, мужчины
Все гонки можно будет посмотреть на телеканале и сайте "Суспільне Спорт". Также прямые эфиры обеспечат региональные телеканалы "Суспільного".
