Украина на грани исторического антирекорда в биатлоне: что решит финал Кубка мира в Норвегии

12:49 19.03.2026 Чт
2 мин
Удержится ли Украина в элите мирового биатлона - момент истины для мужской команды
aimg Андрей Костенко
Украина на грани исторического антирекорда в биатлоне: что решит финал Кубка мира в Норвегии Дмитрий Пидручный (фото: biathlon.com.ua)

19 марта в Норвегии стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону-2025/26. Пока лидеры будут соревноваться за Хрустальные глобусы, украинская сборная выйдет на старт ради сохранения представительства на следующий год.

Расписание гонок и трансляций на этапе - подскажет РБК-Украина.

Решающий бой за топ-10

Этап в норвежском Холменколлене станет моментом истины для мужской сборной Украины. После предыдущих стартов в Эстонии "сине-желтые" оказались на 11-м месте в зачете Кубка наций. Отставание от Словении составляет 65 очков.

Чтобы вернуться в десятку лучших и сохранить право выставлять пятерых спортсменов в следующем сезоне, украинцам необходимо в Норвегии продемонстрировать максимально высокие результаты.

Напомним, женская сборная уже потеряла расширенную квоту и в следующем году сможет заявлять лишь четырех биатлонисток - это минимум за последние 20 лет.

Сюрприз в женском составе

Несмотря на общее сокращение квот, в сегодняшнем женском спринте Украина выступит необычно широким составом - сразу шесть спортсменок. Это стало возможным благодаря успеху Александры Меркушиной на юниорском чемпионате мира, что принесло команде дополнительное персональное место на финал сезона.

На сегодняшнюю гонку выйдут:

  • Кристина Дмитренко
  • Александра Меркушина
  • Анастасия Меркушина
  • Дарья Чалык
  • Елена Городна
  • Юлия Джима

Расписание этапа и где смотреть

Этап в норвежском Холменколлене продлится с 19 по 22 марта. Его программа включает спринты, гонки преследования и масстарты.

Расписание гонок:

Четверг, 19 марта

  • 17:15 - Спринт, 7,5 км, женщины

Пятница, 20 марта

  • 17:15 - Спринт, 10 км, мужчины

Суббота, 21 марта

  • 14:45 - Гонка преследования, 10 км, женщины
  • 17:15 - Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

Воскресенье, 22 марта

  • 14:45 - Масстарт, 12,5 км, женщины
  • 17:30 - Масстарт, 15 км, мужчины

Все гонки можно будет посмотреть на телеканале и сайте "Суспільне Спорт". Также прямые эфиры обеспечат региональные телеканалы "Суспільного".

Ранее мы рассказали, как Кристина Дмитренко отыграла 15 позиций в гонке преследования.

Кабмин в ближайшие дни подаст в Раду единый законопроект по налогам, - источник
