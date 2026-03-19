Украина на грани исторического антирекорда в биатлоне: что решит финал Кубка мира в Норвегии

19 марта в Норвегии стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону-2025/26. Пока лидеры будут соревноваться за Хрустальные глобусы, украинская сборная выйдет на старт ради сохранения представительства на следующий год.

Решающий бой за топ-10

Этап в норвежском Холменколлене станет моментом истины для мужской сборной Украины. После предыдущих стартов в Эстонии "сине-желтые" оказались на 11-м месте в зачете Кубка наций. Отставание от Словении составляет 65 очков.

Чтобы вернуться в десятку лучших и сохранить право выставлять пятерых спортсменов в следующем сезоне, украинцам необходимо в Норвегии продемонстрировать максимально высокие результаты.

Напомним, женская сборная уже потеряла расширенную квоту и в следующем году сможет заявлять лишь четырех биатлонисток - это минимум за последние 20 лет.

Сюрприз в женском составе

Несмотря на общее сокращение квот, в сегодняшнем женском спринте Украина выступит необычно широким составом - сразу шесть спортсменок. Это стало возможным благодаря успеху Александры Меркушиной на юниорском чемпионате мира, что принесло команде дополнительное персональное место на финал сезона.

На сегодняшнюю гонку выйдут:

Кристина Дмитренко

Александра Меркушина

Анастасия Меркушина

Дарья Чалык

Елена Городна

Юлия Джима

Расписание этапа и где смотреть

Этап в норвежском Холменколлене продлится с 19 по 22 марта. Его программа включает спринты, гонки преследования и масстарты.

Расписание гонок:

Четверг, 19 марта

17:15 - Спринт, 7,5 км, женщины

Пятница, 20 марта

17:15 - Спринт, 10 км, мужчины

Суббота, 21 марта

14:45 - Гонка преследования, 10 км, женщины

17:15 - Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

Воскресенье, 22 марта

14:45 - Масстарт, 12,5 км, женщины

17:30 - Масстарт, 15 км, мужчины

Все гонки можно будет посмотреть на телеканале и сайте "Суспільне Спорт". Также прямые эфиры обеспечат региональные телеканалы "Суспільного".