Україна – Ісландія у відборі на ЧС-2026: стали відомі стартові склади команд

Хто вийде на поле

Поєдинок заключного туру кваліфікації ЧС-2026 у європейській групі D пройде в у неділю, 16 листопада, на стадіоні Войська Польського ("Легія") у Варшаві. Початок – о 19:00 за київським часом.

Суперників на полі розсудить англійська бригада арбітрів на чолі з фартовим для "синьо-жовтих" Ентоні Тейлором.

Україні для продовження боротьби за вихід на ЧС-2026 необхідна перемога з будь-яким рахунком. Інший результат означатиме, що "синьо-жовті" припиняють боротьбу за путівку на мундіаль.

Першим стартовий склад своєї збірної назвав Сергій Ребров.

Україна: Трубін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Калюжний, Маліновський, Ярмолюк – Зубков, Циганков, Ванат.

Запасні: Волинець, Різник, Сваток, Бондар, Михавко, Михайліченко, Назарина, Яремчук, Шапаренко, Гуцуляк.

На поле стадіону в Рейк'явіку футболісти України вийдуть у жовтому комплекті форми. Ісландія також обрала свій основний, синій комплект. Цікаво, що саме у таких кольорах команди були і в попередніх очних зустрічах, які виграла Україна (2:1 у фіналі плей-офф за Євро-2024 та 5:3 у гостьовій грі цього відбору).

Вибір Арнара Гуннлаугссон такий:

Ісландія: Олафссон – Палссон, Інгасон, Йоганессон, Харальдссон – Гудмундсон, Торстейнссон, Елертссон – Віллюмссон, Гудйонсен, Магнуссон,

Запасні: Вальдімарссон, Ейнарссон, Томассон, Гретарссон, Тордарсон, Гуннарссон, Бальдюрссон, Хлінссон, Гудьйонсен, Гвюдмюндссон, Тоурдарсон, Бьяркасон.

Де і коли дивитися матч

Пряму трансляцію матчу Україна – Ісландія можна буде переглянути на OTT-платформі MEGOGO за наявності підписки "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" або "MEGOPACK N+S".

Крім того, поєдинок безкоштовно покажуть на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" у Т2 та кабельних мережах, а також у прямому ефірі на каналі "MEGOGO Футбол Перший" і в розділі "Телебачення".

Мовлення розпочалося о 17:30 з передматчевої студії. Її проведе Віталій Кравченко, а запрошеними експертами стануть колишні гравці національної команди України Олександр Головко та Едуард Цихмейструк.

Сам поєдинок прокоментують Вадим Шевякін та Сергій Лук'яненко, які працюватимуть безпосередньо з арени у Варшаві.