Украина - Исландия в отборе на ЧМ-2026: стали известны стартовые составы команд

Кто выйдет на поле

Поединок заключительного тура квалификации ЧМ-2026 в европейской группе D пройдет в в воскресенье, 16 ноября, на стадионе Войска Польского ("Легия") в Варшаве. Начало - в 19:00 по киевскому времени.

Соперников на поле рассудит английская бригада арбитров во главе с фартовым для "сине-желтых" Энтони Тейлором.

Украине для продолжения борьбы за выход на ЧМ-2026 необходима победа с любым счетом. Другой результат будет означать, что "сине-желтые" прекращают борьбу за путевку на мундиаль.

Первым стартовый состав своей сборной назвал Сергей Ребров.

Украина: Трубин - Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Калюжный, Малиновский, Ярмолюк - Зубков, Цыганков, Ванат.

Запасные: Волынец, Ризнык, Сваток, Бондарь, Михавко, Михайличенко, Назарина, Яремчук, Шапаренко, Гуцуляк.

На поле стадиона в Рейкьявике футболисты Украины выйдут в желтом комплекте формы. Исландия также выбрала свой основной, синий комплект. Интересно, что именно в таких цветах команды были и в предыдущих очных встречах, которые выиграла Украина (2:1 в финале плей-офф за Евро-2024 и 5:3 в гостевой игре этого отбора).

Выбор Арнара Гуннлаугссона таков:

Исландия: Олафссон - Палссон, Ингасон, Йоганессон, Харальдссон - Гудмундсон, Торстейнссон, Элертссон - Виллюмссон, Гудйонсен, Магнуссон,

Запасные: Вальдимарссон, Эйнарссон, Томассон, Гретарссон, Тордарсон, Гуннарссон, Бальдюрссон, Хлинссон, Гудьйонсен, Гвюдмюндссон, Тоурдарссон, Бьяркасон.

Где и когда смотреть матч

Прямую трансляцию матча Украина - Исландия можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO при наличии подписки "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" или "MEGOPACK N+S".

Кроме того, поединок бесплатно покажут на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях, а также в прямом эфире на канале "MEGOGO Футбол Первый" и в разделе "Телевидение".

Вещание началось в 17:30 с предматчевой студии. Ее проведет Виталий Кравченко, а приглашенными экспертами станут бывшие игроки национальной команды Украины Александр Головко и Эдуард Цихмейструк.

Сам поединок прокомментируют Вадим Шевякин и Сергей Лукьяненко, которые будут работать непосредственно с арены в Варшаве.