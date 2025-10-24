UA

Україна дізналася суперників на Євро-2026 з футзалу: хто потрапив у нашу групу

Збірна України з футзалу дізналася суперників на Євро-2026 (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Збірна України з футзалу дізналася, з ким зустрінеться на груповому етапі чемпіонату Європи-2026.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Група збірної України

"Синьо-жовті" потрапили до групи В, де їхніми суперниками стануть господарка турніру Литва, а також команди Чехії та Вірменії. Матчі групового етапу відбудуться з 21 січня по 7 лютого 2026 року.

Для виходу у плейоф українцям потрібно посісти перше або друге місце в групі.

Історія виступів і шлях до фінальної стадії

Для збірної України це буде вже 12-та участь у фінальній частині чемпіонату Європи. Команда не пропускала жодного турніру з 2001 року.

Найвище досягнення "синьо-жовтих" - срібні медалі, здобуті у 2001-му та 2003 роках.

Українці впевнено пройшли кваліфікацію, вигравши всі матчі відбіркової групи, де зустрічалися з Румунією, Кіпром та Німеччиною.

Суперники українців

  • Литва - одна з господарок чемпіонату (разом із Латвією), уперше в історії зіграє у фінальній частині турніру.
  • Вірменія - дебютант Євро, який сенсаційно виграв свою відбіркову групу з Казахстаном, Данією та Албанією.
  • Чехія - учасник дев’яти чемпіонатів Європи, двічі здобувала бронзові нагороди (2003, 2010).

Турнір пройде у Балтії

Жеребкування відбулося у Каунасі. Футзальний Євро-2026 стане другим в історії турніром, де візьмуть участь 16 збірних. Господарями континентальної першості виступлять Литва та Латвія.

Цікаво, що у вересні 2025 року українці вже зустрічалися з Литвою в товариських матчах і обидва рази здобули перемогу.

Також читайте, чи буде футзал на Олімпійських іграх у Лос-Анджелесі.

Крім того, дивіться, як виглядає м'яч чемпіонату світу-2026, і дізнайтеся у чому його унікальність.

