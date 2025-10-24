Украина узнала соперников на Евро-2026 по футзалу: кто попал в нашу группу

Сборная Украины по футзалу узнала, с кем встретится на групповом этапе чемпионата Европы-2026.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА.
"Сине-желтые" попали в группу В, где их соперниками станут хозяйка турнира Литва, а также команды Чехии и Армении. Матчи группового этапа состоятся с 21 января по 7 февраля 2026 года.
Для выхода в плей-офф украинцам нужно занять первое или второе место в группе.
Для сборной Украины это будет уже 12-е участие в финальной части чемпионата Европы. Команда не пропускала ни одного турнира с 2001 года.
Высшее достижение "сине-желтых" - серебряные медали, добытые в 2001-м и 2003 годах.
Украинцы уверенно прошли квалификацию, выиграв все матчи отборочной группы, где встречались с Румынией, Кипром и Германией.
Жеребьевка состоялась в Каунасе. Футзальный Евро-2026 станет вторым в истории турниром, где примут участие 16 сборных. Хозяевами континентального первенства выступят Литва и Латвия.
Интересно, что в сентябре 2025 года украинцы уже встречались с Литвой в товарищеских матчах и оба раза одержали победу.
