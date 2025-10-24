RU

Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Украина узнала соперников на Евро-2026 по футзалу: кто попал в нашу группу

Сборная Украины по футзалу узнала соперников на Евро-2026 (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Сборная Украины по футзалу узнала, с кем встретится на групповом этапе чемпионата Европы-2026.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Группа сборной Украины

"Сине-желтые" попали в группу В, где их соперниками станут хозяйка турнира Литва, а также команды Чехии и Армении. Матчи группового этапа состоятся с 21 января по 7 февраля 2026 года.

Для выхода в плей-офф украинцам нужно занять первое или второе место в группе.

История выступлений и путь к финальной стадии

Для сборной Украины это будет уже 12-е участие в финальной части чемпионата Европы. Команда не пропускала ни одного турнира с 2001 года.

Высшее достижение "сине-желтых" - серебряные медали, добытые в 2001-м и 2003 годах.

Украинцы уверенно прошли квалификацию, выиграв все матчи отборочной группы, где встречались с Румынией, Кипром и Германией.

Соперники украинцев

  • Литва - одна из хозяек чемпионата (вместе с Латвией), впервые в истории сыграет в финальной части турнира.
  • Армения - дебютант Евро, который сенсационно выиграл свою отборочную группу с Казахстаном, Данией и Албанией.
  • Чехия - участник девяти чемпионатов Европы, дважды завоевывала бронзовые награды (2003, 2010).

Турнир пройдет в Балтии

Жеребьевка состоялась в Каунасе. Футзальный Евро-2026 станет вторым в истории турниром, где примут участие 16 сборных. Хозяевами континентального первенства выступят Литва и Латвия.

Интересно, что в сентябре 2025 года украинцы уже встречались с Литвой в товарищеских матчах и оба раза одержали победу.

Также читайте, будет ли футзал на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе.

Кроме того, смотрите, как выглядит мяч чемпионата мира-2026, и узнайте в чем его уникальность.

Сборная Украины