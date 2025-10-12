ua en ru
Нд, 12 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Чи зіграє Ярмолюк з Азербайджаном: останні новини з табору "синьо-жовтих"

Неділя 12 жовтня 2025 14:08
UA EN RU
Чи зіграє Ярмолюк з Азербайджаном: останні новини з табору "синьо-жовтих" Фото: Єгор Ярмолюк (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

Півзахисник англійського "Брентфорда" Єгор Ярмолюк прибув у розташування збірної України на жовтневі матчі відбору чемпіонату світу-2026 із травмою. Через неї він не брав участі в матчі з Ісландією.

Які шанси побачити гравця в поєдинку проти Азербайджану - розповідає РБК-Україна.

Чи існує домовленість із "Брентфордом"?

Спочатку з'явилася невтішна інформація, яку поширив коментатор Віталій Волочай на подкасті Єврофутбол.

"Наскільки я знаю, 99,9%, що Ярмолюк не зіграє. За домовленістю з "Брентфордом", він вийде тільки в тому випадку, якщо прямо дуже, дуже потрібно буде зіграти. Малоймовірно, що він буде готовий", - зазначив журналіст.

Однак зовсім іншої думки відомий спортивний лікар Дмитро Бабелюк.

"Прогрес Єгора начебто позитивний і за словами Реброва, його готують до гри з Азербайджаном. Звичайно ж, навряд чи він гратиме всі 90 хвилин, але цілком спокійно може відіграти виділений йому час. Тому я точно очікую побачити Ярмолюка на полі проти Азербайджану", - написав лікар у своєму Telegram-каналі.

Футболіст відновив тренування

За останніми повідомленнями з табору національної команди, Ярмолюк повернувся до тренувань.

У неділю, 12 жовтня, гравець повноцінно брав участь у занятті для футболістів, які не виходили з перших хвилин в Ісландії.

Гра Україна - Азербайджан у рамках 4-го туру відбору на ЧС-2026 відбудеться в понеділок, 13 жовтня, у польському Кракові. Початок - о 21:45 за київським часом.

Раніше ми писали, що ключовий футболіст збірної України не зіграє проти Азербайджану.

Також читайте, у яку халепу потрапила збірна Азербайджану перед матчем з Україною.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол Чемпіонат світу
Новини
Росіяни "Шахедом" атакували електростанцію на Київщині: поранені двоє працівників ДТЕК
Росіяни "Шахедом" атакували електростанцію на Київщині: поранені двоє працівників ДТЕК
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить