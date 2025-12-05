УЄФА покарав Україну за банер про Росію

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) застосував фінансові санкції до Української асоціації футболу через поведінку уболівальників на матчах національної команди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

За що оштрафували УАФ

Згідно з офіційним повідомленням УЄФА, під час кваліфікаційного поєдинку до ЧС-2026 проти Ісландії у Варшаві зафіксовано кілька порушень. Загальна сума штрафу склала 34 тисячі євро.

Зокрема:

10 тисяч євро – за вибігання фанатів на поле;

9 тисяч євро – за використання піротехніки;

15 тисяч євро – за демонстрацію банера "Russia is a terrorist state".

УЄФА кваліфікував такі написи як політичні та провокативні, що, на думку організації, є несумісним із регламентом футбольних матчів.

Крім того, дисциплінарна інстанція УЄФА ухвалила рішення оштрафувати Україну ще на 15 тисяч євро за аналогічний банер на грі плей-офф відбору на Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини.