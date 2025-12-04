ua en ru
Чт, 04 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Жеребкування ЧС-2026: у якому кошику Україна та хто може стати її суперниками

Четвер 04 грудня 2025 16:41
UA EN RU
Жеребкування ЧС-2026: у якому кошику Україна та хто може стати її суперниками Фото: Збірна України (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

У п'ятницю, 5 грудня, у Центрі мистецтв імені Джона Кеннеді у Вашингтоні відбудеться жеребкування фінального турніру чемпіонату світу-2026. Під час церемонії своїх потенційних суперників дізнається і збірна України, яка ще бореться за путівку на мундіаль.

Про деталі майбутнього жеребкування – розповідає РБК-Україна.

Команди та кошики

У процедуру буде включено 42 збірні, які вже гарантували собі місця на мундіалі. До них також приєднаються учасники європейського та міжконтинентального плей-офф, де розіграють ще шість вакантних квитків на світову першість.

За підсумками жеребкування сформують 12 груп – по чотири команді в кожній.

Перед церемонією учасників розділили на чотири кошики, відповідно до останнього рейтингу збірних ФІФА.

До першого потрапили господарі – збірні Мексики, Канади та США (які ще до жеребкування були розподілені у групи A, B та D відповідно), а також дев'ять інших команд із найвищим рейтингом.

Збірна України, яка зіграє у європейському плей-офф відбору, потрапила до четвертого кошика. Там також розміщені команди з найнижчим рейтингом ФІФА та майбутні переможці стикових матчів.

Під час жеребкування "синьо-жовті" отримають по одному супернику з трьох інших кошиків.

Склад кошиків для жеребкування ЧС-2026

Кошик 1: Канада, Мексика, США, Іспанія, Аргентина, Франція, Англія, Бразилія, Португалія, Нідерланди, Бельгія, Німеччина.

Кошик 2: Хорватія, Марокко, Колумбія, Уругвай, Швейцарія, Японія, Сенегал, Іран, Південна Корея, Еквадор, Австрія, Австралія.

Кошик 3: Норвегія, Панама, Єгипет, Алжир, Шотландія, Парагвай, Туніс, Кот-д'Івуар, Узбекистан, Катар, Саудівська Аравія, Південна Африка.

Кошик 4: Йорданія, Кабо-Верде, Гана, Кюрасао, Гаїті, Нова Зеландія, 4 переможці європейського та 2 – міжконтинентального плей-офф.

Жеребкування ЧС-2026: у якому кошику Україна та хто може стати її суперниками

Шлях України

Для того, щоб потрапити на мундіаль, українській команді потрібно здобути перемоги у двох стикових матчах.

26 березня 2026 року Україна зіграє у півфіналі плей-офф проти Швеції. У разі перемоги, суперником команди Сергія Реброва у фіналі 31 березня 2026 року стане сильніший у парі Польща – Албанія.

Обидва матчі збірна України проведе як номінальний господар.

Де і коли дивитися жеребкування

Пряму трансляцію в Україні забезпечать телеканал "Суспільне Спорт", медіасервіс MEGOGO, а також офіційний сайт ФІФА.

Початок церемонії – о 19:00 за київським часом.

Раніше ми розповіли, які світові зірки візьмуть участь у церемонії жеребкування ЧС-2026.

Також дізнайтеся, як будуть розводити фаворитів у фіналі ЧС-2026.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол Чемпіонат світу ФІФА
Новини
ЄС розглядає радикальне рішення щодо російських активів: FT дізналось деталі
ЄС розглядає радикальне рішення щодо російських активів: FT дізналось деталі
Аналітика
"Бебі-буму після війни не буде": інтерв'ю Лібанової про міграцію, кризу кадрів і настрої українців
Катерина Гончарова, Тетяна Пархомчук "Бебі-буму після війни не буде": інтерв'ю Лібанової про міграцію, кризу кадрів і настрої українців