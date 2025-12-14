Цю пісню Степан Гіга любив найбільше: "Присвячував її героям"

У неділю у Львові почалося прощання зі Степаном Гігою, співак помер 12 грудня . Артист жив концертами і виступами, а ще в нього була пісня, яку він любив виконувати найбільше.

Як відбувається церемонія прощання і який свій хіт найбільше любив співати Гіга, розповідає РБК-Україна .

Яку пісню найбільше любив Гіга

Виявилося, серед усіх своїх хітів Степан Петрович найбільше виділяв пісню, яку він вперше виконав у 1995 році. Про це ексклюзивному коментарі РБК-Україна розповів його турменеджер Роман Слобода.

"Яворину". Він завжди її присвячував героям. Він дуже багато допомагав армії, військовим. Багато робив, творив. І дуже багато чого ним було зроблено для української музики та культури", - сказав він.

Відомо, що слова до пісні написав поет-пісняр Степан Галябарда. А музику - сам Гіга. Цей трек було створено в пам'ять про музиканта та співака Назарія Яремчука, а ще одна його назва - "У райськім саду".

Як проходить прощання зі Степаном Гігою

Прощання відбувається у Гарнізонному храмі Святих Апостолів Петра і Павла у Львові на вулиці Театральна, 11. О 19:00 буде чин парастасу, сама церемонія триватиме до 23:00.

Похорон Степана Гіги відбудеться у понеділок, 15 грудня. О 15:00 на площі Ринок буде проведено загальноміське прощання зі співаком, після чого артиста проведуть в останню путь на 75 полі Личаківського кладовища.

На прощання з Гігою прийшло чимало фанів. Поруч з труною стоять його діти та дружина Галина.