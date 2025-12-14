ua en ru
Эту песню Степан Гига любил больше всего: "Посвящал ее героям"

Воскресенье 14 декабря 2025 18:05
UA EN RU
Степан Гига (фото: instagram.com/stepan.giga_official)
Автор: Полина Иваненко

В воскресенье во Львове началось прощание со Степаном Гигой, певец умер 12 декабря. Артист жил концертами и выступлениями, а еще у него была песня, которую он любил исполнять больше всего.

Как проходит церемония прощания и какой свой хит больше всего любил петь Гига, рассказывает РБК-Украина.

Какую песню больше всего любил Гига

Оказалось, среди всех своих хитов Степан Петрович больше всего выделял песню, которую он впервые исполнил в 1995 году. Об этом эксклюзивном комментарии РБК-Украина рассказал его турменеджер Роман Слобода.

"Яворину". Он всегда ее посвящал героям. Он очень много помогал армии, военным. Много делал, творил. И очень много чего им было сделано для украинской музыки и культуры", - сказал он.

Известно, что слова к песне написал поэт-песенник Степан Галябарда. А музыку - сам Гига. Этот трек был создан в память о музыканте и певце Назарии Яремчуке, а еще одно его название - "У райськім саду".

Как проходит прощание со Степаном Гигой

Прощание проходит в Гарнизонном храме Святых Апостолов Петра и Павла во Львове на улице Театральная, 11. В 19:00 будет чин парастаса, сама церемония продлится до 23:00.

Похороны Степана Гиги состоятся в понедельник, 15 декабря. В 15:00 на площади Рынок будет проведено общегородское прощание с певцом, после чего артиста проведут в последний путь на 75 поле Лычаковского кладбища.

На прощание с Гигой пришло немало фанов. Рядом с гробом стоят его дети и жена Галина.

