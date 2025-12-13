Розкрито велику мрію Степана Гіги, яку він не встиг втілити у життя

Співак Степан Гіга, який помер на 67-му році життя , мав мрії. І ними він ділився з близькими.

Про що мріяв Гіга

"НСК "Олімпійський". Він завжди казав: "Рома, ми з тобою зберемо НСК "Олімпійський". І мріяв, я вірив в цю його мрію, завжди про це говорив. Мріяв, щоб його діти продовжували його творчість. Звичайно, вони не зможуть повторити його шлях, але вони зможуть нести в люди те, що він творив протягом багатьох років", - розповів Слобода.

А ще турменеджер Гіги розповів, що про співака не знали його фани. Після концертів він хотів приділити увагу всім глядачам, але не завжди міг це зробити.

Степан Гіга помер 12 грудня (фото: instagram.com/stepan.giga_official)

"Завжди бентежило, коли люди не розуміли і після концерту завжди вимагали від нього фотографії, якогось приділеного часу. І воно здавалось людям як хамство, що він не виходить до людей. Вони не розуміли, що йому вже 65 і він так само людина. Кожен день концерти, переїзди, 2 години концерт давати. Це дуже важко було", - сказав Роман.

"І кожному приділити час було важко. Але він завжди хотів до людей. Ми, його команда, старалися його оберігати завжди після концерту. Десь просто забирати чи в готель чи до гримерки для того, щоб його берегти. Ми його берегли до останнього. Коли ми збирали стадіони, це 4-5 тисяч людей і з кожним пофотографуватися нереально, кожному час приділити важко", - додав він.

Гіга, зазначив Слобода, був справжньою людиною. Він багато робив і створив команду.

"Дуже велику команду. Він був годувальником великої команди", - резюмував Роман.