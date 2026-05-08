Цього чекали 20 років: збірна України здійснила неймовірний прорив у світовому хокеї

23:09 08.05.2026 Пт
2 хв
Доля "синьо-жовтих" вирішувалася на останніх хвилинах чужого матчу: справжня драма у дивізіоні IA
aimg Катерина Урсатій
Збірна України з хокею (фото:fhu.com.ua)

Збірна України з хокею офіційно повертається до найсильнішого дивізіону чемпіонату світу. Це сталося за підсумками заключного ігрового дня ЧС-2026 у групі IA після сенсаційної поразки Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Федерації хокею України.

Як Україна отримала перепустку до еліти

Для виходу у вищий дивізіон українцям потрібно було не лише самим перемагати, а й сподіватися на осічку головного конкурента - збірної Польщі.

Свій крок підопічні Дмитра Христича зробили вдень, здолавши Японію з рахунком 3:1.

Проте вирішальний момент настав увечері під час гри Польща - Литва.

Полякам була потрібна лише перемога в основний час, але литовці створили справжню сенсацію:

  • Литовці відкрили рахунок на 9-й хвилині гри.
  • Польща змогла відігратися лише наприкінці другого періоду.
  • Матч перейшов в овертайм, що автоматично означало втрату очок поляками.

Зрештою Литва дотиснула господарів майданчика (2:1), зафіксувавши друге місце України у турнірній таблиці, яке дає прямий квиток до еліти.

Турнірний шлях "синьо-жовтих" на ЧС-2026

Цьогорічна першість стала для української команди справжніми "гірками". Стартувавши з поразки від Польщі (2:3), наша збірна змогла мобілізуватися та видати серію важливих результатів.

  • Перемоги: над Литвою (2:1), Францією (3:2) та Японією (3:1).
  • Драматична поразка: у серії булітів проти Казахстану (4:5).

Завдяки стабільності та здобутим очкам у матчах з фаворитами, Україна змогла випередити Польщу в фінальному заліку та забронювати собі місце серед 16 найсильніших збірних планети на наступний рік.

Чому це історичне досягнення

Український хокей не бачив елітного дивізіону майже два десятиліття. Востаннє "синьо-жовті" змагалися з топовими збірними світу, такими як Канада чи США, ще у 2007 році.

Ключові факти про виступи України:

  • 9 сезонів поспіль наша команда трималася в еліті (1999–2007 роки).
  • 9 місце - найкращий результат в історії, зафіксований на ЧС-2002.
  • Падіння: після 2007 року збірна тривалий час балансувала між дивізіонами IA та IB.

Після тривалого перебування у нижчих лігах, нинішній успіх означає повернення українського прапора на головну хокейну арену світу.

