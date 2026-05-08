Цього чекали 20 років: збірна України здійснила неймовірний прорив у світовому хокеї

Збірна України з хокею офіційно повертається до найсильнішого дивізіону чемпіонату світу. Це сталося за підсумками заключного ігрового дня ЧС-2026 у групі IA після сенсаційної поразки Польщі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Федерації хокею України.
Для виходу у вищий дивізіон українцям потрібно було не лише самим перемагати, а й сподіватися на осічку головного конкурента - збірної Польщі.
Свій крок підопічні Дмитра Христича зробили вдень, здолавши Японію з рахунком 3:1.
Проте вирішальний момент настав увечері під час гри Польща - Литва.
Полякам була потрібна лише перемога в основний час, але литовці створили справжню сенсацію:
Зрештою Литва дотиснула господарів майданчика (2:1), зафіксувавши друге місце України у турнірній таблиці, яке дає прямий квиток до еліти.
Цьогорічна першість стала для української команди справжніми "гірками". Стартувавши з поразки від Польщі (2:3), наша збірна змогла мобілізуватися та видати серію важливих результатів.
Завдяки стабільності та здобутим очкам у матчах з фаворитами, Україна змогла випередити Польщу в фінальному заліку та забронювати собі місце серед 16 найсильніших збірних планети на наступний рік.
Український хокей не бачив елітного дивізіону майже два десятиліття. Востаннє "синьо-жовті" змагалися з топовими збірними світу, такими як Канада чи США, ще у 2007 році.
Ключові факти про виступи України:
Після тривалого перебування у нижчих лігах, нинішній успіх означає повернення українського прапора на головну хокейну арену світу.
