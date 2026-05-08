Этого ждали 20 лет: сборная Украины совершила невероятный прорыв в мировом хоккее

Сборная Украины по хоккею официально возвращается в сильнейший дивизион чемпионата мира. Это произошло по итогам заключительного игрового дня ЧМ-2026 в группе IA после сенсационного поражения Польши.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Федерации хоккея Украины.
Для выхода в высший дивизион украинцам нужно было не только самим побеждать, но и надеяться на осечку главного конкурента - сборной Польши.
Свой шаг подопечные Дмитрия Христича сделали днем, одолев Японию со счетом 3:1.
Однако решающий момент наступил вечером во время игры Польша - Литва.
Полякам была нужна лишь победа в основное время, но литовцы сотворили настоящую сенсацию:
В конце концов Литва дожала хозяев площадки (2:1), зафиксировав второе место Украины в турнирной таблице, которое дает прямой билет в элиту.
Нынешнее первенство стало для украинской команды настоящими "горками". Стартовав с поражения от Польши (2:3), наша сборная смогла мобилизоваться и выдать серию важных результатов.
Благодаря стабильности и добытым очкам в матчах с фаворитами, Украина смогла опередить Польшу в финальном зачете и забронировать себе место среди 16 сильнейших сборных планеты на следующий год.
Украинский хоккей не видел элитного дивизиона почти два десятилетия. Последний раз "сине-желтые" соревновались с топовыми сборными мира, такими как Канада или США, еще в 2007 году.
Ключевые факты о выступлениях Украины:
После длительного пребывания в низших лигах, нынешний успех означает возвращение украинского флага на главную хоккейную арену мира.
Ранее мы рассказали, как женская сборная Украины по хоккею завершила ЧМ-2026.