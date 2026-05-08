RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Этого ждали 20 лет: сборная Украины совершила невероятный прорыв в мировом хоккее

23:09 08.05.2026 Пт
2 мин
Судьба "сине-желтых" решалась на последних минутах чужого матча: настоящая драма в дивизионе IA
aimg Екатерина Урсатий
Сборная Украины по хоккею (фото: fhu.com.ua)

Сборная Украины по хоккею официально возвращается в сильнейший дивизион чемпионата мира. Это произошло по итогам заключительного игрового дня ЧМ-2026 в группе IA после сенсационного поражения Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Федерации хоккея Украины.

Читайте также: Украинский хоккейный гранд может покинуть пределы страны: "Сокол" нацелился на зарубежную лигу

Как Украина получила пропуск в элиту

Для выхода в высший дивизион украинцам нужно было не только самим побеждать, но и надеяться на осечку главного конкурента - сборной Польши.

Свой шаг подопечные Дмитрия Христича сделали днем, одолев Японию со счетом 3:1.

Однако решающий момент наступил вечером во время игры Польша - Литва.

Полякам была нужна лишь победа в основное время, но литовцы сотворили настоящую сенсацию:

  • Литовцы открыли счет на 9-й минуте игры.
  • Польша смогла отыграться лишь в конце второго периода.
  • Матч перешел в овертайм, что автоматически означало потерю очков поляками.

В конце концов Литва дожала хозяев площадки (2:1), зафиксировав второе место Украины в турнирной таблице, которое дает прямой билет в элиту.

Турнирный путь "сине-желтых" на ЧМ-2026

Нынешнее первенство стало для украинской команды настоящими "горками". Стартовав с поражения от Польши (2:3), наша сборная смогла мобилизоваться и выдать серию важных результатов.

  • Победы: над Литвой (2:1), Францией (3:2) и Японией (3:1).
  • Драматическое поражение: в серии буллитов против Казахстана (4:5).

Благодаря стабильности и добытым очкам в матчах с фаворитами, Украина смогла опередить Польшу в финальном зачете и забронировать себе место среди 16 сильнейших сборных планеты на следующий год.

Почему это историческое достижение

Украинский хоккей не видел элитного дивизиона почти два десятилетия. Последний раз "сине-желтые" соревновались с топовыми сборными мира, такими как Канада или США, еще в 2007 году.

Ключевые факты о выступлениях Украины:

  • 9 сезонов подряд наша команда держалась в элите (1999-2007 годы).
  • 9 место - лучший результат в истории, зафиксированный на ЧМ-2002.
  • Падение: после 2007 года сборная долгое время балансировала между дивизионами IA и IB.

После длительного пребывания в низших лигах, нынешний успех означает возвращение украинского флага на главную хоккейную арену мира.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Чемпионат мираСборная УкраиныХоккей