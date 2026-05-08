Україна повертається до еліти? Збірна виграла ключову битву і чекає на подарунок від Литви

19:09 08.05.2026 Пт
2 хв
Україна вже сьогодні може вийти до еліти: що має статися
aimg Катерина Урсатій
Україна повертається до еліти? Збірна виграла ключову битву і чекає на подарунок від Литви Збірна України з хокею (фото:fhu.com.ua)
Збірна України з хокею здобула стратегічну перемогу над командою Японії у заключному турі чемпіонату світу в Дивізіоні IA. Результат дозволив підопічним Дмитра Христича піднятися на другу сходинку турнірної таблиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Хід матчу

Початок зустрічі склався для українців непросто: на 11-й хвилині Муракамі вивів японців вперед.

Проте "синьо-жовті" організували стрімкий камбек ще до завершення першого періоду.

Протягом чотирьох хвилин шайби Олександра Пересунька, Олексія Дахновського та Данила Трахта забезпечили Україні комфортну перевагу.

Друга та третя двадцятихвилинки пройшли у в'язкій боротьбі без забитих голів, що зафіксувало фінальний рахунок 3:1 на користь української збірної.

Це перша перемога України над Японією на офіційному рівні за останні 14 років. Попередня серія невдач проти "самураїв" налічувала 8 матчів поспіль.

Турнірні перспективи

Завдяки цій перемозі Україна набрала 10 очок і гарантувала собі місце у топ-3 дивізіону. Доля путівки до елітного дивізіону (ТОП-12 світового хокею) тепер залежить від результату матчу між Польщею та Литвою.

Сценарії для збірної України:

  • Якщо Польща не виграє у Литви в основний час - Україна посідає друге місце та виходить до еліти.

  • У разі перемоги поляків в основний час, українці залишаться з "бронзою" дивізіону.

Турнірна таблиця (станом на зараз):

  1. Казахстан - 13 очок (5 матчів) - вийшов у еліту
  2. Україна - 10 очок (5)
  3. Франція - 8 очок (5)
  4. Польща - 7 очок (4)
  5. Японія - 2 очки (5)
  6. Литва - 2 очки (4)

Нагадаємо, що цьогорічний чемпіонат у Дивізіоні IA передбачає вихід двох найкращих команд до вищого дивізіону світової першості.

Трамп оголосив про триденне перемир'я і обмін полоненими між Україною та РФ
